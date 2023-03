Isu Perbankan Global Melandai, Harga Emas Dunia Justru Tergelincir

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas dunia kembali melemah pada akhir perdagangan Selasa pagi atau Senin waktu setempat. Ini memperpanjang kerugian beruntun sekalipun kekhawatiran perbankan global telah melandai.

Kontrak emas untuk pengiriman April divisi Comex New York Exchange tergelincir US$ 30 atau 1,51% menjadi US$ 1.953 per ounce. Sementara emas berjangka anjlok US$ 12,10 atau 0,61% menjadi US$ 1.983 pada akhir pekan lalu.

Berkurangnya kekhawatiran sistem perbankan semakin mengurangi daya tarik emas setelah First Citizens BancShares akan mengakuisisi Sillicon Valley Bank (SVB). Ini membuat harga saham First Citizens terdongkrak 22%.

Michael Barr selaku Wakil Ketua Federal Reserve mengatakan bank sentral akan bertanggung jawab penuh terhadap setiap pengawasan atau kegagalan aturan yang melibatkan ambruknya SVB.

Sementara itu logam mulia lainnya, seperti Perak untuk pengiriman Mei jatuh 19,40 sen atau 0,83% menjadi US$ 23,145 per ounce. Platinum untuk pengiriman April ikut merosot US$ 6,80 atau 0,69% dan menetap di US$ 977,10 per ounce.

