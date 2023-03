Harga Minyak Mentah Dunia Naik Usai Ekspor Kurdistan Dihentikan

Jakarta, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia dilaporkan naik hingga US$ 3 di akhir perdagangan Senin waktu setempat. Hal ini disebabkan karena penghentian beberapa ekspor dari wilayah Kurdistan Irak.

Selain itu, melandainya perbankan global juga meredakan kekhawatiran gejolak keuangan yang dapat merugikan ekonomi serta permintaan bahan bakar.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei menjadi US$ 3,55 atau 5,1% menetap di US$ 72,81 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Mei melonjak di US$ 3,13 atau 4,2 persen dan ditutup menjadi US$ 78,12 per barel di London ICE Futures Exchange.

Brent sempat melonjak 2,8% pada pekan lalu sementara WTI rebound di angka 3,8% usai kegelisahan investor di perbankan global mereda.

Melonjaknya harga minyak mentah dunia ini juga dipicu oleh Turki yang berhenti memompa minyak dari Kurdistan, Irak. Jumlah ekspor sekitar setengah persen dari pasokan minyak global atau sekitar 450.000 barel per hari.

Hilangnya pasokan minyak dari Kurdistan ini dapat mengimbangi dampak produksi dan pasokan Rusia. Meski demikian, ekspor minyak mentah Rusia tetap stabil karena pemangkasan produksi kilang pada April mendatang.

Di sisi permintaan, impor minyak mentah China diperkirakan naik 6,2% pada 2023 dari level tahun lalu menjadi 540 juta ton. Investor sendiri tengah menunggu data persediaan AS. Stok minyak mentah AS diperkirakan naik sekitar 200.000 barel pada minggu lalu.

