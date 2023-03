Krisis Perbankan Global Mereda, Dolar AS Justru Melemah

Jakarta, Beritasatu.com - Dolar AS dilaporkan melemah terhadap sekeranjang mata uang lainnya pada penutupan perdagangan Senin waktu setempat.

Meski demikian, dolar naik ke level tertinggi terhadap yen Jepang karena sistem perbankan global telah melandai.

Investor masih ragu untuk berinvestasi di mata uang tersebut karena bayangan perbankan global masih menghantui meski sudah ada titik terang.

Saham perbankan global yang telah terpukul usai anjloknya Sillicon Valley Bank kini mendapatkan titik terang usai First Citizens BancShares Inc akan mengakuisisi semua simpanan dan pinjaman dari regulator.

Hal ini membantu meredakan beberapa kekhawatiran penularan krisis di Eropa dengan indeks saham naik 1,43% dipimpin oleh Deutsche Bank setelah mengalami penurunan sebelumnya. Sementara indeks S&P Bank menguat 3,49 persen.

Meredanya krisis perbankan ini membuat dolar AS naik 0,77% menjadi 131,75 yen. Sementara itu indeks dolar yang mengukur mata uang rivalnya tergelincir 0,087% menjadi 102,9. Euro berada 0,3% lebih tinggi pada US$ 1,0794. Poundsterling juga dikabarkan lebih tinggi terhadap dolar. Pound Inggris naik 0,45% menjadi US$ 1,2283.

