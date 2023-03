BI Prediksi Ekonomi 5 Negara ASEAN Tumbuh 4,7 Persen di 2023

Bali, Beritasatu.com - Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi lima negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand akan berada pada kisaran 4,6% hingga 4,7% di tahun 2023. Angka ini, berbeda dari posisi tahun 2022 yang sebesar 5,3%.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, tahun 2022 pertumbuhan ekonomi lima negara ASEAN, memiliki pertumbuhan ekonomi 5,3% dan menjadi salah satu yang tertinggi di dunia.

"Tahun ini kami mengharapkan 4,6-4,7% dan tentu saja akan meningkat menjadi 5,6% pada tahun 2024,” ucap Perry Warjiyo dalam High Level Seminar From ASEAN to the World: Payment System in Digital Era, di Bali Nusa Dua Convention Center, Selasa (28/3/2023).

Menurut Perry, negara-negara di kawasan Asia Tenggara berpotensi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi dunia. Dia mengatakan, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi harus dijalankan secara sinergis antara kebijakan fiskal dan moneter.

“Hal ini juga harus didukung dengan stabilitas dan sistem keuangan, serta reformasi struktural. Selain itu, semua kebijakan yang baik juga ada di kawasan regional,” kata Perry.

Adapun salah satu sektor yang dinilai berpotensi untuk menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi adalah sektor digital.

Perry mengatakan, digitalisasi berkembang pesat karena banyaknya pendirian perusahaan rintisan atau startup yang melakukan transformasi secara digital dan membentuk ekosistem digital di bidang ekonomi dan keuangan.

"Ini bukan hanya karena ASEAN memiliki populasi muda dan banyak digitalisasi internet tetapi juga karena ada determinasi. Kami sebut sebagai kerangka kerja integrasi digital ASEAN, menggerakkan ASEAN menuju transformasi digital, tidak hanya mendukung integrasi ekonomi, tetapi juga dalam konektivitas pembayaran regional dan lintas batas,” tutur Perry.

