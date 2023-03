Gubernur BI: Inklusi Keuangan UMKM Harus Dilakukan Terpadu

Bali, Beritasatu.com - Bank Indonesia (BI) menyatakan upaya peningkatan inklusi keuangan terhadap UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) harus dilakukan secara sinergis antar pemangku kepentingan. Upaya mendorong UMKM untuk naik kelas dapat dilakukan dengan mengembangkan ekosistem secara terpadu.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan saat ini BI memiliki 3000 UMKM binaan yang dikembangkan 46 kantor perwakilan. Pengembanan UMKM dilakukan dengan klaster agar dapat meningkatkan skala ekonomi pelaku UMKM.

“Dalam kebijakan afirmatif Bank Indonesia, kita punya strategi nasional untuk pengembangan UMKM, tetapi kami juga membawa mereka dengan insentif fiskal, subsidi suku bunga untuk Kredit Usaha Rakyat. BI juga memberikan insentif kepada UMKM,” ucap Perry dalam High Level Seminar Innovative Strategy to Further Enhance Financial Inclusion di Bali Nusa Dua Convention Center, Selasa (28/3/2023).

Perry mengatakan, upaya meningkatkan inklusi ekonomi dan keuangan dapat dilakukan melalui digitalisasi UMKM. Saat ini BI sudah mendorong pelaku UMKM untuk menggunakan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) dalam transaksi perdagangan. Pada tahun 2022 sudah 30 juta pemakai QRIS dan 80% berasal dari UMKM.

“Kami memperkenalkan QRIS, ini tahun lalu 30 juta 80% UMKM. Target tahun ini 45 juta, kurang lebih sama 85% dari 45 juta adalah UMKM,” kata Perry.

Pemerintah juga sudah melakukan program bantuan sosial secara digital, menjalankan elektronifikasi program sosial, dan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Langkah digitalisasi turut mempercepat peningkatan inklusi ekonomi dan keuangan.

Langkah selanjutnya yaitu mempromosikan literasi keuangan digital dan perlindungan konsumen. Perry mengatakan pelaku UMKM harus terlebih dahulu memahami produk keuangan, layanan keuangan, serta menjangkau produk keuangan tersebut sebagai layanan melalui digitalisasi. Namun dampak digitalisasi tetap perlu diwaspadai yaitu penipuan, data keamanan siber, dan privasi.

"Saya pikir ASEAN dapat memanfaatkan aspek ini melalui praktik global, untuk memberi manfaat bagi kawasan kita untuk meningkatkan digitalisasi serta juga melindungi literasi keuangan konsumen kita,” kata Perry.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta mengatakan sistem pembayaran domestik mengalami perkembangan pesat. Dalam merespon digitalisasi pihaknya melakukan reformasi regulasi. Fili mengatakan untuk mengatakan untuk mengikuti laju digitalisasi diperlukan peralihan regulasi pendekatan berbasis entitas ke pendekatan berbasis aktivitas.

"Sebelumnya kami memiliki 135 regulasi sistem pembayaran. Namun saat ini telah dirampingkan menjadi hanya 8 peraturan yang sesuai. Sehingga memberikan kejelasan lebih kepada industri untuk mematuhi peraturan tersebut,” tutur Filianingsih.

BI juga melakukan standarisasi pembayaran, BI telah menetapkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Filianingsih mengatakan saat ini QRIS telah menghubungkan sekitar 31 juta pengguna dan juga 25 merchant.

"Sebanyak 91% merchant adalah usaha mikro. Begitu pula kami juga memiliki transportasi digital, transaksi pemerintah termasuk kartu kredit domestik,” kata dia.

