Harga Minyak Naik karena Risiko Pasokan Kurdistan Irak

Cicago, Beritasatu.com - Harga minyak mentah naik pada Selasa (28/3/2023), melanjutkan penguatan tajam hari sebelumnya karena risiko gangguan pasokan dari Kurdistan Irak dan harapan krisis perbankan dapat diatasi.

Harga minyak mentah berjangka Brent naik 62 sen, atau 0,79%, menjadi US$ 78,74 per barel dan harga minyak mentah West Texas Intermediate AS naik US$ 0,52, atau 0,71%, menjadi US$ 73,31.

Harga naik lebih US$ 3 pada Senin (27/3/2023) setelah Irak terpaksa menghentikan ekspor sekitar 450.000 barel per hari (bpd) dari wilayah Kurdistan utara melalui Turki setelah keputusan arbitrase mengonfirmasi persetujuan Baghdad diperlukan untuk mengirimkan minyak.

BACA JUGA Harga Minyak Mentah Dunia Naik Usai Ekspor Kurdistan Dihentikan

Barclays mengatakan setiap penghentian ekspor Kurdi sampai akhir tahun akan menaikkan harga minyak US$ 3 per barel dari perkiraan harga Brent bank sebesar US$ 92 per barel untuk tahun 2023.

Pengumuman Senin bahwa First Citizens BancShares Inc akan memperoleh simpanan dan pinjaman dari Silicon Valley Bank (SVB) memberi harapan sehingga memicu saham bank Eropa di zona hijau.

"Kekhawatiran atas masalah perbankan telah mereda untuk sementara sehengga menghilangkan ekspektasi resesi," kata analis konsultan Ritterbusch and Associates, Jim Ritterbusch.

"Pelemahan dolar AS yang membuat minyak lebih murah bagi pembeli internasional, juga mengangkat harga minyak mentah," tambah Ritterbusch.

Harga minyak diperkirakan akan mendapat dukungan lanjutan dari tanda-tanda pemulihan permintaan di Tiongkok.

Impor minyak mentah Tiongkok diperkirakan akan meningkat sebesar 6,2% pada 2023 menjadi 540 juta ton, perkiraan tahunan unit penelitian China National Petroleum Corp menunjukkan Senin.

BACA JUGA Harga Minyak Mentah Dunia Menguat pada Perdagangan Pagi Ini

Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak pada Selasa mengatakan Rusia fokus pada peningkatan ekspor energi ke negara-negara sahabat. Adapun pasokan minyak Rusia ke India melonjak 22 kali lipat tahun lalu.

Stok minyak mentah AS meningkat sekitar 200.000 barel pekan lalu, jajak pendapat Reuters awal menunjukkan Senin. namun analis mengatakan produk seperti bensin bisa turun.

American Petroleum Institute (API) akan mempublikasikan data inventarisnya pada Selasa dan Administrasi Informasi Energi AS pada Rabu (29/3/2023).

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan