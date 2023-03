Kenaikan Harga Emas Tertahan karena Optimisme Perbankan

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas naik pada Selasa (28/3/2023), menarik dukungan dari pelemahan dolar AS bahkan ketika imbal hasil obligasi lebih tinggi. Meredanya kekhawatiran krisis perbankan membatasi keuntungan aset safe-haven.

Setelah 2 hari turun, harga emas di pasar spot naik 0,92% menjadi US$ 1.974,54 per ons dan harga emas berjangka AS menguat 1,14% pada US$ 1.976,30.

Indeks dolar AS turun sekitar 0,4%, membuat logam mulia berdenominasi greenback lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya.

“Pelemahan indeks dolar AS menambah minat beli di pasar emas. Namun, minat beli yang kuat dipadamkan fakta bahwa krisis perbankan, setidaknya untuk saat ini, tampaknya telah stabil,” kata analis Kitco Metals, Jim Wyckoff dikucip CNBC International.

Dalam sidang kongres pertama tentang keruntuhan bank di AS, regulator mengkritik manajemen risiko Silicon Valley Bank (SVB). Anggota parlemen menuntut untuk mengetahui mengapa tanda-tanda peringatan masalah terlewatkan.

“Pasar masih tentatif, itu akan menjaga selera risiko untuk beberapa minggu ke depan sampai kami telah melewati krisis ini,” tambah Wyckoff.

Sementara harga perak di pasar spot naik 0,6% menjadi US$ 23,23 per ons, platinum turun 0,7% menjadi US$ 965,19, dan paladium naik 1% pada US$ 1.422,61.

