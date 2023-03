Inklusi Keuangan Digital UMKM Perkuat Ekonomi ASEAN

Kepala Eksekutif Pengawas Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi di acara acara High-Level Dialogue on Promoting Digital Financial Inclusion and Literacy for MSME's yang diselenggarakan oleh OJK dan Kementerian Keuangan dalam rangka ASEAN Chairmanship 2023 Side Event di Bali, Rabu 29 Maret 2023. (Dok)