Laba Emiten CPO Palma Serasih Terangkat Tembus Rp 257 M

Jakarta, Beritasatu.com - PT Palma Serasih Tbk (PSGO), emiten perkebunan sawit atau CPO sepanjang 2022 mencatat laba tahun berjalan yang diatribusikan ke entitas induk meningkat 17% menjadi Rp 257 miliar daripada laba bersih tahun 2021 sebesar Rp 213 miliar.

Merujuk pada laporan keuangan yang dipublikasikan di Investor Daily,Rabu (29/3/2023), Palma Serasih juga mencatatkan penjualan bersih sepanjang tahun 2022 naik 10% jadi Rp 1,9 triliun, dibandingkan penjualan bersih tahun 2021 sebesar Rp 1,7 triliun. "Laba per saham yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk perseroan juga terkatrol naik menjadi Rp 13,67 per saham dari sebelumnya Rp 11,34 per saham," kata manajemen.

Sejalan dengan itu, pokok penjualan bertambah dari Rp 1,3 triliun menjadi Rp 1,4 triliun. Termasuk beban penjualan yang naik dari Rp 52 miliar menjadi Rp 69 miliar.

Belum lagi, beban umum, dan administrasi yang membengkak menjadi Rp 101 miliar dari posisi tahun lalu sebesar Rp 75 miliar. Adapun pendapatan usaha lainnya naik menjadi Rp 65,8 miliar dari pendapatan tahun lalu sebesar Rp 50,2 miliar.

Palma Serasih juga mampu melakukan efisiensi dari segi beban usaha lainnya sebesar Rp 2,2 miliar dari semula Rp 3 miliar menjadi Rp 792 juta.

Laba usaha PSGO sepanjang tahun 2022 juga naik menjadi Rp 463 miliar dari sebelumnya Rp 368 miliar dan pendapatan keuangan meningkat menjadi Rp 9,5 miliar dari Rp 5,8 miliar.

Paralel dengan itu, maka total aset perseroan bertambah menjadi Rp 4,1 triliun dari total aset pada tahun 2021 sebesar Rp 3,7 triliun. Disusul kenaikan tipis dari total liabilitas menjadi Rp 2,4 triliun dari Rp 2,3 triliun, dan kenaikan dari total ekuitas menjadi Rp 1,6 triliun dari sebelumnya Rp 1,4 triliun.

