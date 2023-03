IHSG Berpotensi Menguat Uji Resisten 6.890

Jakarta, Beritasatu.com - MNC Sekuritas memprediksi IHSG menguat pada Jumat (31/3/2023). IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.704-6.587 dan resistance 6.890-6.923.

MNC Sekuritas menjelaskan, IHSG ditutup terkoreksi 0,5% ke 6,808 disertai dengan munculnya volume penjualan pada perdagangan kemarin (30/3/2023). Diperkirakan, koreksi IHSG merupakan koreksi yang wajar.

Namun demikian, MNC Sekuritas menambahkan, selama IHSG masih berada di atas 6.587 atau bahkan di atas 6.542 sebagai support, maka IHSG berpeluang menguat kembali.

MNC Sekuritas merekomendasikan empat saham hari ini:

ASII - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 5.750-5.875

Target Price: 6.125, 6.375

Stop Loss: below 5.675

BUKA - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 230-244

Target Price: 268, 288

Stop Loss: below 220

ERAA - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 488-505

Target Price: 560, 580

Stop Loss: below 458

INDY - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 2.190-2.290

Target Price: 2.540, 2.700

Stop Loss: below 2.000

