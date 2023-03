Seiring Bursa Asia, IHSG Dibuka Menguat Pagi Ini

Jakarta, Beritasatu.com – IHSG dibuka menguat 9,87 poin (0,15%) ke level 6.818,82 pada sesi I, Jumat (31/3/2023). IHSG hari ini bergerak menghijau pada rentang 6.818- 6.831. IHSG mengekor bursa saham Asia yang menghijau pada pagi ini.

Tercatat sebanyak 352,74 miliar saham telah diperdagangkan di menit-menit awal, dengan nilai perdagangan sebesar Rp 220,14 miliar dan frekuensi perdagangan baru mencapai 24.788 kali transaksi. Sebanyak 192 saham diperdagangkan mencatatkan kenaikan, 88 saham terkoreksi, dan 218 saham stagnan.

Rebound Indeks-indeks Wall Street berlanjut di Kamis (30/3/2023). Penguatan ini sejalan dengan penurunan Cboe Volatility Index ke level 19 (30/3/2023) setelah sempat menembus level 30 di pertengahan Maret 2023 ketika terjadi peningkatan uncertainty risk di sistem perbankan AS.

BACA JUGA IHSG Berpotensi Menguat Uji Resisten 6.890

Advertisement

Penurunan Cboe Volatility Index tersebut didasari oleh pandangan pasar bahwa The Fed dinilai mampu membatasi dampak dari penutupan Sillicon Valley Bank dan Signature Bank. Selain itu, kenaikan weekly jobless claims di AS ke 198 ribu mempengaruhi pandangan pasar terhadap arah kebijakan The Fed.

Penguatan juga dicatatkan oleh indeks-indeks di Eropa (30/3/2023). Sentimen yang mempengaruhi relatif serupa, yaitu keyakinan bahwa sektor keuangan di Eropa relatif resilient pascamasalah yang terjadi pada Credit Suisse. Pelaku pasar juga mengantisipasi pidato Presiden ECB, Christine Lagarde yang diperkirakan akan turut membahas perkembangan terkini sistem perbankan di Eropa pada Jumat (31/3/2023).

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan