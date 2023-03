Allianz Life dan Bank QNB Lanjutkan Kerja Sama Pemasaran Unit Link

Jakarta, Beritasatu.com - PT Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz Life) dan PT Bank QNB Indonesia Tbk (QNB Indonesia) menjalin kemitraan terkait dengan pemasaran produk unit link. Adapun dua produk yang kini dipasarkan telah sesuai dengan SEOJK 05/2022 tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (SEOJK PAYDI).

Kemitraan Allianz Life dengan QNB Indonesia telah dijalin sejak 2020. Saat ini, ada dua produk andalan yang telah tersedia untuk nasabah bank yakni Allianz Wealthlink Protection Life dan Allianz Wealthlink Prestige Life II.

Business Director Allianz Life Bianto Surodjo mengatakan, bekerja sama dengan Bank QNB Indonesia, Allianz Life Indonesia selalu berupaya memberikan solusi dan layanan yang dibutuhkan nasabah.

BACA JUGA Allianz Life dan Maybank Indonesia Luncurkan Fitur Wakaf Asuransi

"Kami juga selalu mematuhi regulasi yang berlaku, agar nasabah dapat memahami produk dengan baik sehingga akhirnya dapat memutuskan untuk membeli solusi perlindungan yang sesuai kebutuhannya,” kata Bianto Surodjo, Jumat (31/3/2023).

Head of Retail Banking of Bank QNB Indonesia Victor Teja menerangkan, fokus perusahaan di tahun 2023 adalah mengembangkan segmen QNB First yang menyasar nasabah affluent. Untuk menarik minat nasabah dari segmen ini, pihaknya akan terus menggenjot produk dan layanan yang diantaranya produk bancassurance.

"Setelah bekerja sama selama tiga tahun dengan Allianz Life Indonesia, saat ini terdapat lebih dari 1.000 polis asuransi Allianz yang dimiliki oleh nasabah QNB First. Minat nasabah terhadap produk asuransi terlihat cukup tinggi, dimana tercatat penjualan bancassurance di Bank QNB Indonesia tumbuh 45% hingga 2022," ujar Victor.

BACA JUGA Bank QNB Sasar Penambahan Nasabah Ritel

Presiden Direktur Bank QNB Haryanto Suganda menjelaskan, kemitraan strategis dengan Allianz Life merupakan wujud nyata komitmen Bank QNB Indonesia dalam memberikan solusi finansial yang komprehensif dan bernilai tambah bagi nasabah. Melalui produk asuransi, nasabah bank dapat mengembangkan kekayaan sekaligus memproteksi diri dari risiko-risiko finansial.

"Di tengah gempuran ketidakpastian ekonomi global, produk yang kami tawarkan memberikan kesempatan bagi nasabah untuk melakukan diversifikasi aset dan mengembangkan kekayaan dengan tetap melindungi diri dari resiko keuangan di masa depan," terang Haryanto.

