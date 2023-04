Infomedia Kantongi Pendapatan Rp 3,7 Triliun pada Tahun 2022

Jakarta, Beritasatu.com - PT Infomedia Nusantara (Infomedia), anak usaha dari PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp 3,7 triliun pada 2022.

Marketing and Sales Director Infomedia, Yusron Hariyadi, mengatakan, jumlah tersebut berkontribusi sekitar 3,8% dari total pendapatan Telkom pada 2022 yang sebesar Rp 147,3 triliun.

"Kami merupakan anak perusahaan dari Telkom. Dari sisi size bisnisnya kami ada di 5 besar di Telkom Group. Di Indonesia, market share kami di portofolio bisnis Customer Relationship Management (CRM) itu sebesar 53%. Kami sudah lebih dari 30 tahun bergerak di CRM,” kata Yusron Hariyadi, saat media visit ke kantor B-Unverse, Jumat (31/3/2023).

Menurut Yusron, sejak dimiliki Telkom sejak awal 2000, Infomedia bertansformasi dan mengembangkan dua portofolio bisnis utama, yaitu CRM dan Shared Service Operation (SSO). Sehingga, saat ini Infomedia telah menjadi perusahaan yang fokus pada Business Prosess Outsourcing (BPO).

“Infomedia membantu klien untuk mengakselerasi nilau bisnis, terutama meningkatkan perjalanan pengalaman pelanggan melalui CRM, serta meningkatkan bisnis model operasi melalui SSO,” ujar Yusron.

Saat ini, Infomedia menangani berbagai layanan interaksi dan jasa konsultasi digital terutama kepada perusahaan-perusahaan Telkom Group dengan komposisi sebesar 60%, sisanya sebesar 40% memberikan pelayanan kepada klien eksternal.

“Kita akan masuk ke eksternal yang lebih luas. 60% kami masih di internal, 40% di luar. Sekarang bagaimana merubah porsi ini, karena internal sudah mulai dipangkas, makanya harus ekspansi ke eksterna market. Tahun ini sih, kita berharap bisa 50%-50%. tahun depan mungkin bisa 60% eksternal, 40% internal,” ungkap Yusron.

Yusron mejelaskan, terkait portofolio bisnis CRM, Infomedia menyediakan layanan end to end solustions yang berfokus pada pengumpulan data melalui analitik dan menyediakan konsultasi manajemen layanan bisnis. Terdapat beberapa platform pada CRM, yaitu CRM consulting, terdiri dari analytic service, research service, serta dashboard as a service.

“Berbagai solusi kami sudah diimplementasikan di berbagai sektor, baik itu sektor banking and financial, oil and energy, telekomunikasi, transportasi dan hospitality, public services, e-commerce and retail maupun healthcare,” ungkap Yusron.

