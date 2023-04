Pendapatan Picu Kerugian Indofarma Naik Lebih 10 Kali Lipat

Jakarta, Beritasatu.com– Kinerja BUMN farmasi PT Indofarma Tbk (INAF) pada 2022 mencatat kerugian yang diatribusikan ke entitas induk sebesar Rp 428 miliar, naik 10 kali lipat setelah menderita kerugian sebesar Rp 37 miliar pada tahun 2021.

"Pendapatan Indofarma longsor sekitar 60,5% dari Rp 2,9 triliun menjadi Rp 1,1 riliun pada tahun 2022," jelas manajemen Indofarma dikutip Investor Daily Minggu (2/4/2023).

Manajemen INAF menjabarkan, tergerusnya pendapatan akibat menurunnya penjualan produk dan jasa di pasar lokal. Adapun lima produk perseroan yakni ethical, fast moving consmer goods (FMCG), alat kesehatan, jasa klinik dan lainnya, vaksin serta over the counter. “Sementara penjualan produk over the counter dan ethical di pasar ekspor membukukan Rp 14,4 miliar, melonjak 52% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 6,8 triliun,” kata dia.

BACA JUGA Erick Rombak Jajaran Direksi Indofarma, Ini Dirut Barunya

Advertisement

Kendati pendapatan dari penjualan produk dan jasa perseroan mengalami tekanan, Indofarma berhasil melakukan efisiensi terhadap beban pokok penjualan. Jika pada periode sebelumnya beban pokok penjualan Rp 2,4 triliun, pada tahun 2022 menyusut menjadi Rp 1,2 triliun.

Adapun pos-pos yang terkena efisiensi di antaranya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya pabrikasi. Sebagian perinciannya, INAF melakukan pemotongan gaji dan jaminan sosial dari Rp 40 miliar menjadi Rp 37 miliar, memangkas biaya kantor dari Rp 20 miliar menjadi Rp 17 miliar, biaya pengadaan dari Rp 10 miliar menjadi Rp 1,4 miliar, dan biaya pengembangan produk dari Rp 763 juta menjadi Rp 552 juta. “INAF juga melakukan efisiensi terhadap suku cadang, perjalanan dinas, dan pemeliharaan aset tetap,” imbuh manajemen.

Hasilnya, perseroan sukses menurunkan beban penjualan dari Rp 153 miliar menjadi Rp 137 miliar dan beban keuangan dari Rp 43 miliar menjadi Rp 38 miliar.

Dengan demikian, rugi sebelum pajak melonjak menjadi Rp 517 miliar dibandingkan sebelumnya Rp 8,7 miliar. Sementara laba kotor perseroan naik 75% menjadi Rp 110 miliar.

BACA JUGA Indofarma Perkuat Penjualan Alat Kesehatan dan Herbal

Posisi ekuitas INAF kian menipis dari Rp 508 miliar pada 31 Desember 2021, tersisa sebesar Rp 86 miliar. Begitu juga dengan jumlah aset yang menyusut menjadi Rp 1,5 triliun dari posisi sebelumnya Rp 2 triliun.

Padahal, dalam jangka pendek, perseroan masih menghadapi sejumlah kewajiban yang harus dibayar baik kepada pihak berelasi maupun pihak ketiga. Termasuk pinjaman kepada pemegang saham dan pinjaman bank. Hingga per 31 Desember 2022, posisi liabilitas menjadi Rp 1,4 triliun dari sebelumnya Rp 1,5 triliun.

Berita ini juga sudah tayang di Investor.id dengan judul: Duh, Kerugian Indofarma (INAF) Bertambah Besar hingga 10 Kali Lipat Lebih

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan