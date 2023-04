Awal Kuartal II Harga CPO Diproyeksi Membaik, Pemicunya?

Jakarta, Beritasatu.com– Harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) pekan lalu naik hingga 7% didukung pasokan menipis dan ekspor Malaysia meningkat. Ditambah lagi, menjelang kenaikan permintaan menjelang Ramadan di Malaysia dan Indonesia. Lalu, bagaimana dengan harga CPO pekan ini?

Research & Development ICDX Girta Yoga mengatakan, harga CPO pekan ini akan bergantung pada indikator pasar di awal pekan karena bertepatan dengan memasuki bulan perdagangan baru dan kuartal II 2023. Indikator yang dipantau antara lain perubahan kebijakan terkait ekspor CPO di Indonesia dan Malaysia, situasi di negara importir utama yakni India, Tiongkok, dan Uni Eropa, serta situasi di pasar minyak nabati.

“Harga CPO diperkirakan akan bergerak pada resistance berada di kisaran harga 4.100-4.200 Ringgit Malaysia per ton. Apabila menemui katalis negatif, maka harga berpotensi turun menuju support di kisaran harga 3.500-3.400 Ringgit Malaysia per ton,” ungkap Yoga kepada Investor Daily, belum lama ini.

Untuk kinerja CPO pada kuartal II 2023, Yoga mengatakan, berpotensi membaik. Hal ini didukung sentimen melonjaknya permintaan sebagai efek berlangsungnya bulan puasa dan Lebaran, ditambah rencana pemerintah Indonesia membentuk Bursa CPO.

Yoga juga memprediksi harga minyak kedelai berpotensi bullish (menguat). Untuk indikator yang dipantau antara lain cuaca kering yang melanda Argentina, rencana Cargill untuk menyetop pembelian gandum Rusia mulai 1 Juli, permintaan dari negara importir utama yaitu India, Tiongkok dan Uni Eropa, serta situasi di pasar CPO.

Berdasarkan data Bursa Malaysia Derivatives basis mingguan periode 24-31 Maret 2023, harga CPO naik hingga 7%. Kontrak berjangka CPO untuk pengiriman April 2023 melesat 307 (7,57%) menjadi 4.058 Ringgit Malaysia per ton. Sedangkan kontrak berjangka pengiriman CPO untuk Mei 2023 terkerek 301 Ringgit Malaysia (7,7%) menjadi 3.908 Ringgit Malaysia per ton. Kontrak berjangka CPO pengiriman Juni 2023 meningkat 249 Ringgit Malaysia (6,62%) menjadi 3.761 Ringgit Malaysia per ton. Pada Juli 2023 naik 202 Ringgit Malaysia (5,5%) menjadi 3.676 per ton.

Sementara Kontrak berjangka CPO pengiriman Agustus 2023 terkerek 172 Ringgit Malaysia (4,74%) menjadi 3.629 Ringgit Malaysia per ton. Serta, September 2023 bertambah 153 Ringgit Malaysia (4,25%) menjadi 3.603 Ringgit Malaysia per ton

