Asuransi Astra Raih Peringkat Kredit Excellent dari AM Best

Jakarta, Beritasatu.com - PT Asuransi Astra Buana (Asuransi Astra) memperoleh financial strength rating A- (excellent) dan long-term issuer credit rating a- (excellent) dengan outlook stable dari AM Best.

Peringkat tersebut mencerminkan empat faktor penilaian, antara lain kekuatan neraca keuangan Asuransi Astra yang dinilai AM Best sangat kuat, kinerja operasional yang dinilai kuat, profil bisnis yang dinilai neutral, dan enterprise risk management (ERM) yang dinilai appropriate. Pemeringkatan tersebut juga telah mempertimbangkan faktor netral pengaruh Jardine Matheson Holdings Limited (Bermuda) sebagai ultimate parent Asuransi Astra.

BACA JUGA Asuransi Astra Perkuat Layanan di Jatim

Kemampuan neraca keuangan Asuransi Astra didukung oleh risk-adjusted capitalisation yang berada pada strongest level pada 31 Desember 2021 dan diperkirakan terus terpelihara pada strongest level berdasarkan ukuran best’s capital adequacy ratio (BCAR). Kecukupan modal Asuransi Astra didukung oleh perolehan modal internal dan net underwriting leverage yang rendah.

Advertisement

Di sisi lain, terkait portofolio investasi, AM Best menilai, portofolio investasi Asuransi Astra memiliki risiko moderat, utamanya terdiri atas obligasi yang dimiliki secara langsung dan ditempatkan pada reksa dana. Lebih dari separuh reksa dana yang dimiliki Asuransi Astra merupakan obligasi dengan peringkat domestik. Sebagai pemenuhan atas peraturan yang berlaku, Asuransi Astra memiliki eksposur terhadap reasuransi domestik yang belum memiliki peringkat dalam skala internasional, sehingga risiko kredit Asuransi Astra dinilai lebih tinggi.

BACA JUGA Asuransi Astra Raih Penghargaan Digital Marketing & Social Media Award 2018

Kinerja operasional Asuransi Astra juga dinilai kuat. Hal ini ditunjukkan dengan combined ratio rata-rata lima tahun sebesar 88,5% dan return on equity (ROE) sebesar 18% (2018-2022). Kinerja yang kuat tersebut dapat dipertahankan selama tahun 2022, karena dampak negatif normalisasi klaim terhadap rasio klaim perusahaan dapat diimbangi oleh perbaikan rasio biaya dan pendapatan investasi.

Laba bersih Asuransi Astra tahun 2022 mencapai Rp 1,2 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp 1,1 triliun.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan