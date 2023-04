Ratusan Emak-emak Serbu Operasi Pasar Minyakita di Balikpapan

Balikpapan, Beritasatu.com - Ratusan emak-emak menyerbu penjualan minyak goreng subsidi pemerintah merk Minyakita pada operasi pasar (OP) murah yang digelar Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, Kalimantan timur, Senin (3/4/2023). Dari total 1.200 liter yang disediakan Bulog Wilayah Kaltim dan Kaltara, seluruhnya ludes dalam waktu kurang dari 2 jam.

Salah satu pedagang, Yohanes mengatakan khusus di operasi pasar murah jelang Lebaran ini, pihaknya menyediakan sedikitnya 1.200 liter Minyakita per hari.

"Kita per hari menyediakan 1.200 liter Minyakita mas, karena antusias masyarakat sangat tinggi, bahkan sebelum dimulai ibu-ibu itu sudah menunggu sampai saya kewalahan," kata Yohanes.

Menurutnya, harga minyak goreng merk Minyakita dibanderol seharga Rp 13.000 per liter, dengan maksimal pembelian hanya 2 liter per orang per hari.

Operasi pasar murah jelang Lebaran ini mengundang minat ratusan masyarakat untuk berburu bahan pokok murah.

Membeludaknya antrean warga, membuat petugas Satpol PP Balikpapan, harus berjaga untuk mengatur agar tidak terjadi desak-desakan.

Tingginya minat masyarakat mendapatkan minyak Minyakita di pasar murah itu, membuat pemerintah membatasi jumlah pembelian. Pasalnya, operasi pasar di Kota Balikpapan itu, rencananya akan berlangsung selama sepekan ke depan.

Wali Kota Balikpapan, Rachmad Mas'ud mengatakan angka inflasi di Kota Balikpapan ini memang lebih tinggi dari ambang batas inflasi secara nasional yang hanya kurang dari 4%. Sedangkan, inflasi di Kota Balikpapan saat ini tembus 5,96%.

Faktor yang menyebabkan tingginya inflasi di Kota Balikpapan adalah karena 95% pasokan sembako berasal dari luar Kota Balikpapan, sehingga dibutuhkan upaya keras pemerintah terutama menjelang Lebaran.

"Ini kan salah satunya untuk menekan inflasi, kebutuhan di Balikpapan seperti yang kita ketahui 95% dari luar, jadi disini pemerintah harus hadir," kata Rachmad kepada awak media usai membuka secara resmi operasi pasar murah, Senin pagi (3/4/2023).

Untuk menekan inflasi, Pemerintah Kota Balikpapan bekerja sama dengan beberapa pemerintah daerah di Pulau Sulawesi, memasok bahan-bahan pokok dengan tetap terjangkau.

"Jadi kita akan bersinergi melalui perusda, bersama beberapa pemda di Sulawesi, seperti Polewali, Donggala, Sulbar, Sulteng, dan Sulsel. kita berharap ini betul-betul bisa di implementasikan supaya menekan harga di pasaran," pungkasnya.

