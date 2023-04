BPS Waspadai Kenaikan Harga Bahan Pokok Jelang Lebaran, Apa Saja?

Jakarta, Beritasatu.com- Badan Pusat Statistik (BPS) minta masyarakat mewaspadai kenaikan harga sejumlah komoditas pangan atau bahan pokok pada Ramadan dan jelang Lebaran atau Idulfitri 2023 ini. Bahan pokok yang diperkirakan terdampak tingginya permintaan adalah daging sapi, daging ayam ras, bawang merah, telur ayam ras, dan tarif angkutan udara.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan bila dilihat secara historis, bahan pokok yang berpotensi menyumbang inflasi pada Idulfitri adalah tarif angkutan udara yang disebabkan tingginya permintaan menjelang hari raya Idulfitri karena ramainya arus mudik.

BACA JUGA Gubernur Jatim Pastikan Stok Bahan Pokok Aman hingga Lebaran

“Kemudian (yang berpotensi mengalami kenaikan harga) komoditas daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras yang disebabkan tingginya permintaan. Misalnya karena permintaan telur tinggi sebagai dampak kebutuhan Lebaran, sehingga permintaan telur ayam ras jadi tinggi,” ucap Pudji dalam konferensi pers secara hibrida dikutip Investor Daily di Kantor BPS Jakarta, pada Senin (3/4/2023).

Advertisement

Berdasarkan data BPS pada Maret 2023 ini tingkat inflasi month to month (m-to-m) Maret 2023 sebesar 0,18% dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Maret 2023 sebesar 0,68%. Sementara itu tingkat inflasi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 4,97% dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 114,36.

Pudji mengatakan jika melihat perkembangan inflasi di bulan-bulan yang bertepatan dengan Ramadan dan Idulfitri pada beberapa tahun terakhir, inflasi Maret 2023 yang bertepatan dengan awal Ramadan relatif lebih rendah. “Permintaan menjelang Ramadan tidak setinggi dengan kondisi sebelum pandemi, karena pola konsumsi masyarakat masih belum 100% kembali normal,” kata Pudji.

Pudji mengatakan bulan Ramadan tahun 2023 ini dimulai pada 23 Maret. Sehingga berlangsungnya bulan Ramadan terbagi di Maret dan April 2023. Hal ini turut menyebabkan inflasi lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Sementara di tahun-tahun sebelumnya, bulan Ramadan berlangsung dalam waktu satu bulan penuh. Selain itu penyebab inflasi tidak setinggi periode yang sama tahun sebelumnya adalah beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga dan menyumbang andil deflasi cukup besar.

“Misalnya tarif air minum PDAM yang deflasi ini memberikan andil 0,07% ke kondisi deflasi Maret 2023. Penurunan tarif air PDAM terjadi di kota Bandung sehingga terjadi deflasi 48,61% dan secara nasional menyumbang deflasi 0,07%. Kemudian bawang merah yang menyumbang andil deflasi 0,04%, cabai merah deflasi 0,02%,” kata dia.

BACA JUGA Jelang Lebaran, Mendag Ingatkan Pengusaha dan Pedagang Tak Timbun Bahan Pokok

BPS juga mencatat bahwa terjadi kenaikan harga beras. Dari 90 kota yang dipantau, 60 kota mengalami kenaikan harga beras, satu kota tidak mengalami perubahan harga, dan 29 kota mengalami penurunan harga beras. Kenaikan harga beras tertinggi di Luwuk sebesar 25,44%. Sementara penurunan terdalam di Kota Mataram sebesar 8,5% secara bulanan. “Kota Palopo dan Luwuk mengalami peningkatan harga beras lebih dari 10%,” pungkas Pudji.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan