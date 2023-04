RUPST Astra Agro Restui Perubahan Direksi dan Komisaris

Jakarta, Beritasatu.com - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) telah merestui perubahan susunan pengurus perseroan. Terdapat pergantian baik dari jajaran direksi maupun dewan komisaris.

Communication and Investor Relations Manager Astra Agro Fenny Sofyan menyampaikan bahwa pada mata acara ketiga RUPST, perseroan menetapkan untuk mengubah susunan direksi dan dewan komisaris.

"Bapak Santosa terpilih kembali sebagai Presiden Direktur. Di Jajaran komisaris Bapak Sidharta Utama diganti dengan Ibu Ratna Wardhani. Sedangkan dari jajaran Direksi Nico Tahir diganti Djap Tet Fa,” jelas Fenny dalam paparan publik, Senin (3/4/2023).

BACA JUGA Siap-siap! Astra Agro Lestari Bagi Dividen Tunai Rp 777 Miliar

Advertisement

Sejalan dengan pergantian pengurus tersebut, maka RUPST Astra Agro secara resmi mengangkat Ratna Wardhani sebagai komisaris independen menggeser Sidharta Utama dan menunjuk Djap Tet Fa sebagai direktur menggantikan Nico Tahir.

Untuk diketahui, Ratna Wardhani merupakan doktor akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Indonesia. Saat ini, Ratna tercatat sebagai chairman of the board of the examiners for sustainability practitioner certification examination, Institute of certified sustainability practitioner (ICSP).

BACA JUGA Pendapatan Picu Laba Astra Agro Tergerus Jadi Rp 1,72 Triliun

Ratna juga merupakan anggota Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), dan dosen sekaligus peneliti FEB, UI khususnya di Departemen Akuntansi. Sebelumnya, Ratna pernah menjabat sebagai komite audit PT Adhi Karya Tbk hingga 2022.

Sedangkan Djap Tet Fa merupakan sarjana statistik dan matematik jebolan Universitas Gadjah Mada dan menyandang gelar Magister Pendidikan Ekonomi (MPE. Sebelumnya, Djap Tet Fa juga merupakan Presiden Direktur Astra Toll Road dan PT Astra Nusa Perdana.

BACA JUGA Astra Agro Lestari Targetkan Pencapaian Sustainability 2030

Berikut, susunan direksi dan dewan komisaris Astra Agro Lestari yang baru:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris: Chiew Sin Cheok

Komisaris: Johannes Loman

Komisaris independen: Ari Dono Sukmanto

Komisaris independen: Ratna Wardhani

Direktur

Presiden Direktur: Santosa

Direktur: Mario Casimirus Surung Gultom

Direktur: M. Hadi Sugeng Wahyudiono

Direktur: Rujito Purnomo

Direktur: Said Fakhrullazi

Direktur: Eko Prasetyo Wibisono

Direktur: Djap Tet Fa

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan