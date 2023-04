Freeport Dilarang Ekspor Tembaga, Menteri ESDM: Pemerintah Rugi

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Arifin Tasrif mengatakan larangan ekspor tembaga bagi PT Freeport Indonesia (PTFI) berpotensi membawa kerugian bagi pemerintah.

Pasalnya, kata Arifin, pemerintah mempunyai saham sebanyak 51% di Freeport yang apabila kegiatan ekspor dilarang maka akan ada potensial loss pendapatan berbentuk pajak.

"Oh pasti ada potensi kerugian. Kalau misalnya dilarang, loss-nya banyak karena saham pemerintah di PTFI 51 persen. Kemudian ada lagi pendapatan-pendapatan yang berbentuk pajak oleh pemerintah,” ujar Arifin, di Jakarta, Senin (3/4/2023).

Menurut Arifin, batas izin ekspor tembaga mentah Freeport yang ditetapkan hanya sampai bulan Juni 2023 berpotensi menimbulkan kerugian dari segi pendapatan pajak.

Meskipun demikian, Arifin mengaku akan membahas hal ini lebih lanjut dengan mengutamakan dampak jangka panjang dari larangan ekspor tersebut.

Ketika ditanya besaran potensi kerugian yang mungkin dialami pemerintah, Arifin menyebut potensi kerugian cukup besar. Ia mengungkapkan revenue yang mungkin hilang dalam jangka waktu satu tahun bisa mencapai US$ 8 miliar.

"Cukup, cukup besar ya. Hitung saja kalau harganya US$ 4,5 per pon tembaga, itu revenue-nya ya satu tahun bisa US$ 8 miliar dolar," ungkap Arifin.

