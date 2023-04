Astragraphia Tebar Dividen Tunai Rp 29 Per Lembar Saham

Jakarta, Beritasatu.com - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Astra Graphia Tbk (ASGR) menetapkan pembagian dividen senilai total Rp 38,82 miliar atau hampir 40% dari laba bersih 2022 sebesar Rp 97 miliar.

Masing-masing pemegang saham Astragraphia akan mendapatkan total dividen sebesar Rp 29 per saham. Dividen interim sebesar Rp 8 per saham sudah dibayarkan pada 24 Oktober 2022. Sehingga, sisanya Rp 21 per saham akan dibayarkan selambat lambatnya pada 5 Mei 2023 kepada pemegang saham ASGR.

BACA JUGA Astragraphia Fokus Jaga Kinerja Bisnis di Tahun Kelinci Air

Presiden Direktur Astra Graphia Hendrix Pramana menyebutkan, Astragraphia telah menghadapi kondisi pasar yang dinamis dan mencatat peningkatan laba bersih sebesar 11%tahun lalu dibandingkan 2021.

Advertisement

Melalui unit usaha Solusi Dokumen, Astragraphia secara konsisten mampu mempertahankan posisi nomor satu market share untuk segmen printer produksi dan multifungsi berwarna A3 di Indonesia.

Selain itu, Astragraphia menjalankan serangkaian inisiatif strategis untuk memperkuat bisnis, melalui peluncuran dan pengembangan bisnis baru 3D Printing di Indonesia yang dijalankan oleh anak usaha PT Astragraphia Xprins Indonesia (AXI),” tutur Hendrix pada paparan publik PT Astra Graphia, Senin (3/4/2023).

BACA JUGA Astragraphia Luncurkan Teknologi 3D Printing di Indonesia

RUPST yang digelar di Catur Dharma Hall, Menara Astra, Jakarta ini juga menyetujui laporan tahunan perusahaan. Sepanjang 2022, Astragraphia mencetak pendapatan bersih konsolidasi sebesar Rp 2,91 triliun. Pendapatan pada unit usaha solusi dokumen dan solusi teknologi informasi meningkat, masing-masing 6% dan 13%.

Pertumbuhan bisnis solusi dokumen ditopang naiknya permintaan penyewaan serta pembelian mesin. Sedangkan pertumbuhan pendapatan unit solusi teknologi informasi dipengaruhi penguatan penetrasi pasar dan percepatan realisasi peluang bisnis di area IT trading dan IT services.

"Kemampuan perusahaan dalam mengelola arus kas serta siklus operasional yang lebih baik turut berkontribusi terhadap peningkatan laba bersih Astragraphia,” imbuh Hendrix.

BACA JUGA Astragraphia Luncurkan Produk Fujifilm Business Innovation

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan