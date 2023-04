Wall Street Menguat di Tengah Prospek Kenaikan Harga Minyak

New York, Beritasatu.com - Wall Street ditutup menguat pada hari Senin (3/4/2023) di tengah penurunan produksi minyak dari OPEC+ yang mengancam memicu inflasi dan kekhawatiran resesi.

Dow naik 327 poin, atau 0,98% ke 33.601,15. S&P 500 naik 0,37%, ditutup ke 4.124,51. Komposit Nasdaq meluncur 0,27% untuk mengakhiri sesi di 12.189,45.

Pasar menghabiskan sebagian besar sesi perdagangan untuk mencerna berita dari OPEC+ yang memangkas 1,16 juta barel per hari. West Texas Intermediate futures naik 6,28% menjadi menetap di US$ 80,42, dan Brent berjangka naik 6,31% menjadi menetap di US$ 84,93.

Ketiga indeks utama Wall Street menguat pada kuartal pertama, meskipun gejolak di sektor perbankan akibat jatuhnya Silicon Valley Bank pada bulan Maret. Nasdaq Composite memimpin di kuartal ini dengan kenaikan 16,8% sementara S&P 500 naik 7% dalam tiga bulan pertama tahun ini untuk kuartal positif kedua berturut-turut. Dow tertinggal tetapi masih berhasil mencatat kenaikan sebesar 0,4%.

Sektor energi mencatat kenaikan ditopang penurunan produksi minyak OPEC+. Marathon Oil dan Halliburton adalah perusahaan dengan kinerja terbaik, masing-masing naik hampir 9,9% dan 7,7%.

Minggu pertama kuartal kedua ini akan berjalan singkat karena perdagangan ditutup untuk Jumat Agung. Namun, akan ada beberapa data penting bagi investor, termasuk data lowongan pekerjaan pada hari Selasa, laporan penggajian swasta ADP pada hari Rabu dan laporan pekerjaan bulanan yang diawasi ketat pada hari Jumat.

