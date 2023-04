IHSG Rawan Koreksi, 4 Saham Ini Layak Dipertimbangkan

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini, Selasa (4/4/2023) diprediksi masih di bawah tekanan jual. Menurut riset MNC Sekuritas, selama IHSG belum mampu menembus resistance terdekatnya di 6,868, maka posisi IHSG masih rawan terkoreksi untuk menguji rentang area 6,667-6,744.

IHSG kemarin ditutup menguat 0,3% ke 6,827 disertai dengan munculnya volume pembelian. Kisaran support: 6,704, 6,587 sedangkan resistance: 6,890, 6,923.

Adapun rekomendasi saham MNC hari ini adalah:

BBCA - Buy on Weakness

BBCA ditutup menguat 0,6% ke 8800 pada perdagangan kemarin (3/4). Selama BBCA belum mampu break area resistance di 8,900, maka posisi BBCA saat ini sedang berada pada bagian dari wave (ii) dari wave [iii] sehingga BBCA masih rawan terkoreksi sekaligus menutup area gap yang terjadi.

Buy on Weakness: 8,500-8,750

Target Price: 8,950, 9,100

Stoploss: below 8,250

GZCO - Buy on Weakness

GZCO ditutup menguat 8,4% ke 103 dan mampu menembus MA60 disertai dengan peningkatan volume pembelian. Selama GZCO masih mampu bergerak di atas 92 sebagai stoplossnya, maka posisi GZCO saat ini sedang berada pada bagian dari wave (iii) dari wave [i] dari wave C.

Buy on Weakness: 99-103

Target Price: 116, 125

Stoploss: below 92

RALS - Spec Buy

RALS ditutup menguat 5,4% ke 680 disertai dengan tingginya volume pembelian, penguatan RALS pun mampu berada di atas MA60. Posisi RALS saat ini diperkirakan sedang berada bagian dari wave (iii) dari wave [v] dari wave 1, sehingga RALS masih berpeluang melanjutkan penguatannya.

Spec Buy: 655-675

Target Price: 700, 715

Stoploss: below 640

SMGR - Buy on Weakness

SMGR ditutup menguat 0,8% ke 6,350 pada perdagangan kemarin (3/4). Selama SMGR belum mampu menembus resistance di 6,475, maka posisi SMGR masih berada pada bagian dari wave [ii] dari wave 1 dari wave C, sehingga SMGR masih rawan terkoreksi.

Buy on Weakness: 6,100-6,225

Target Price: 6,475, 6,775

Stoploss: below 5,850

