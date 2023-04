Harga Kripto Hari Ini: Bitcoin Turun, ETH Naik

Jakarta, Beritasatu.com – Bitcoin turun ke level US$ 27.000. Investor kripto menunggu data perekonmian AS yang dapat menjadi indikator arah kebijakan the Federal Reserve.

Berdasarkan data dari Coinmarketcap, Selasa pagi (4/4/2023) pukul 07.26 WIB, kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, Bitcoin (BTC) turun 1,10 % dalam 24 jam terakhir ke level US$ 27.812,35 per koin atau setara Rp 422,53 juta (kurs, Rp 14.995).

Hal serupa juga terjadi pada Binance coin (BNB) turun sebesar 1,23% ke harga US$ 309,89 per koin. Sedangkan Ethereum (ETH) terkerek 1,02% ke level US$ 1.810,58 per koin.

Dikutip dari Cryptonews, investor memantau dengan cermat serangkaian data penting mengenai laporan ekonomi AS minggu ini, dimulai dengan data aktivitas manufaktur, data nonfarm payroll, yang dijadwalkan dirilis pada Kamis (6/4/2023). Pedagang akan mencari tanda-tanda tambahan dari kerapuhan pasar tenaga kerja, yang dapat menyebabkan sikap Federal Reserve yang kurang agresif tahun ini.

