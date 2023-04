Harga Emas Semakin Mahal, Tembus Rp 1.073.000 Per Gram

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas dunia dan Antam hari ini, Selasa (4/4/2023) menguat di tengah kenaikan harga minyak mentah dunia dan melemahnya nilai tukar dolar.

Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk pada perdagangan hari ini naik Rp 5.000 menjadi Rp 1.073.000 per gram. Harga pembelian kembali atau buyback emas juga naik Rp 5.000 ke Rp 960.000 per gram.

Harga emas menguat menembus level psikologis 2.000 dolar AS pada Selasa pagi karena dolar AS melemah setelah data manufaktur AS lebih lemah dari yang diperkirakan. Turunnya dolar membuat emas menjadi lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya sehingga meningkatkan permintaan.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange naik 14,20 dolar AS atau 0,71 persen menjadi ditutup pada 2.000,40 dolar AS per ounce, setelah menyentuh level tertinggi sesi di 2.008,00 dolar AS dan terendah di 1.965,90 dolar AS.

Emas berjangka tergelincir 11,50 dolar AS atau 0,58 persen menjadi 1.986,20 dolar AS pada Jumat (31/3/2023), setelah terangkat 13,20 dolar AS atau 0,67 persen menjadi 1.997,70 dolar AS pada Kamis (30/3/2023), dan merosot 5,90 dolar AS atau 0,30 persen menjadi 1.984,50 dolar AS pada Rabu (29/3/2023).

Harga minyak mencatat kenaikan terbesar mereka dalam hampir setahun setelah OPEC+ mengumumkan memangkas produksi sebesar 1,16 juta barel per hari.

Adapun harga emas Antam adalah sebagai berikut:

- Harga emas 0,5 gram: Rp 586.500

- Harga emas 1 gram: Rp 1.073.000

- Harga emas 2 gram: Rp 2.086.000

- Harga emas 3 gram: Rp 3.104.000

- Harga emas 5 gram: Rp 5.140.000

- Harga emas 10 gram: Rp 10.225.000

- Harga emas 25 gram: Rp 25.437.000

- Harga emas 50 gram: Rp 50.795.000

- Harga emas 100 gram: Rp 101.512.000

- Harga emas 250 gram: Rp 253.515.000

- Harga emas 500 gram: Rp 506.820.000

- Harga emas 1.000 gram: Rp 1.013.600.000

