Pertamina Pastikan Keamanan Pasokan BBM dan LPG di Kalimantan

Balikpapan, Beritasatu.com– PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan memastikan keamanan konsumsi BBM & LPG di wilayah Kalimantan terpenuhi jelang Lebaran atau Idulfitri 1444 H.

“Dalam mengawal kelancaran distribusi BBM & LPG, Pertamina membentuk Satuan Tugas (Satgas) terhitung mulai 1 April hingga 2 Mei 2023 di kantor regional dan seluruh lokasi suplai poin BBM dan LPG yang tersebar di wilayah Kalimantan,” ujar Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, M Taufiq Setyawan dikutip Antara Senin (3/4/2023).

Satuan Tugas (Satgas) Ramadan dan Idulfitri (RAFI) Pertamina tahun 2023 akan memantau stok dan penyaluran pasokan BBM dan LPG yang berada di wilayah operasional regional Kalimantan yakni di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

Diperkirakan pada Lebaran tahun ini akan terjadi kenaikan konsumsi BBM jenis gasoline hingga 7,6%, gasoil sebanyak 1,5% dan LPG sebesar 4,6% dari rata-rata normal harian di wilayah Kalimantan. Untuk di Provinsi Kalimantan Timur sendiri estimasi kenaikan BBM jenis gasoline mencapai 10,4%, gasoil sebesar 1,2%, dan kenaikan konsumsi LPG 5,2%.

Dia mengatakan stok BBM pada periode Satgas RAFI untuk Pertalite naik 8,10% dari konsumsi normal harian atau sekitar 6.561 KL per hari menjadi 7.092 KL per hari di wilayah Kalimantan. Untuk Kalimantan Timur, peningkatan stok Pertalite sebesar 10,41% dari konsumsi normal harian atau sekitar 1.784 KL per hari menjadi 1.970 KL per hari.

Untuk stok Pertamax diproyeksi naik sebesar 4,2% dari konsumsi normal harian atau sekitar 890 KL per hari menjadi 927 KL per hari di wilayah Kalimantan. Untuk Kalimantan Timur, peningkatan stok Pertamax 10,3% dari konsumsi normal harian atau sekitar 221 KL per hari menjadi 244 KL per hari.

Untuk stok Pertamax Turbo sebesar 2,5% dari konsumsi normal harian atau sekitar 25 KL per hari menjadi 25,7 KL per hari di wilayah Kalimantan. Untuk Kalimantan Timur, peningkatan stok Pertamax Turbo 5,2% dari konsumsi normal harian atau sekitar 10,3 KL per hari menjadi 10,8 KL per hari.

Sementara stok solar naik sebesar 1,5% dari konsumsi normal harian atau sekitar 2.689 KL per hari menjadi 2.730 KL per hari di wilayah Kalimantan. Untuk Kalimantan Timur, peningkatan stok Solar 1,5% dari konsumsi normal harian atau sekitar 632 KL per hari menjadi 641 KL per hari.

