OJK Targetkan 34 POJK Turunan UU P2SK Tuntas Tahun Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) ditargetkan rampung di tahun ini.

Adapun salah satu prioritas OJK adalah pengaturan tentang pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS) menjadi entitas sendiri di sektor perbankan, asuransi, dan penjaminan.

Wakil Ketua Dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara menyampaikan, terdapat 224 pasal dalam UU PPSK yang mengamanatkan OJK untuk membuat aturan teknis berupa POJK. Selain itu, ada tiga pasal dalam ketentuan yang sama untuk dibuatkan Peraturan Dewan Komisioner OJK (PDK OJK).

Advertisement

"Akan disusun POJK secara gabungan dalam klaster yang serumpun. Dari sejumlah 224 Pasal akan disusun dalam 51 POJK. Dari sejumlah 51 POJK tersebut, untuk tahun 2023 ditargetkan selesai sejumlah 34 POJK. Selebihnya 17 POJK akan diterbitkan pada tahun 2024," ungkap Mirza dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR, Selasa (4/4/2023).

Mirza menambahkan, UU P2SK memberi amanah sebanyak delapan POJK yang perlu dikonsultasikan dengan DPR. Sebanyak 7 POJK akan diselesaikan pada tahun 2023 dan sisanya satu POJK dicanangkan tuntas pada tahun 2023.

BACA JUGA Wamenkeu Tegaskan Lima Pilar Penting dalam UU P2SK

Adapun tujuh POJK yang akan selesai di tahun ini diantaranya yakni menyangkut tentang spin off, baik itu POJK Spin Off Perbankan, POJK Spin Off Perusahaan Perasuransian, POJK Spin Off Perusahaan Penjaminan.

Selanjutnya ada POJK Bursa Karbon, POJK Transparansi Suku Bunga Dasar Kredit, POJK Layanan Digital oleh Bank Umum, dan POJK Badan Supervisi OJK.

Sedangkan satu POJK yang ditargetkan selesai tahun 2024 terkait dengan akses pembiayaan UMKM. Sementara itu, UU PPSK juga mengamanahkan tiga pasal untuk OJK meramu tiga PDK. Sejumlah PDK ini diyakini bisa tuntas pada tahun ini.

BACA JUGA Lagi, Kresna Life Dapat Kelonggaran Waktu dari OJK

Lebih dari itu, Mirza menerangkan, UU PPSK juga menginstruksikan sebanyak 21 Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi prakarsa pemerintah. Satu PP terkait dengan Peralihan Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital dan Komoditi.

"Termasuk instrumen keuangan subjek kontrak berjangka dan/atau kontrak derivatif dari Bappebti ke OJK. Target penyelesaian adalah Juni 2023," ungap Mirza.

Dari 21 PP, ada 13 PP yang ditargetkan selesai di tahun ini. Dua PP diantaranya masih terkait dengan OJK yakni PP tentang Rencana Kerja dan Anggaran serta Standar Biaya Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan SDM, Organisasi, dan Remunerasi. Kemudian PP tentang Pungutan di Sektor Jasa Keuangan. Target penyelesaian adalah pada akhir tahun 2023.

Ada tujuh PP Lainnya dengan target penyelesaian akhir tahun 2024. "Selain 21 PP tersebut, ada satu PP yang sudah terbit yaitu tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan," imbuh Mirza.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan