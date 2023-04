Agincourt Catat Volume Penjualan Emas 269.882 Ounce

Jakarta, Beritasatu.com - PT Agincourt Resources (PTAR), pengelola tambang emas Martabe sepanjang 2022 mencatat total volume penjualan emas setara 269.882 ounce atau lebih rendah dari tahun 2021 sebanyak 310.260 ounce.

"Sejalan dengan itu pendapatan 2022 mencapai US$ 516,17 juta, sedikit mengalami penurunan dari US$ 580,6 juta pada tahun 2021 karena turunnya volume penjualan," kata President Director of PT Agincourt Resources, Muliady Sutio di sela buka puasa dikutip Antara, di Jakarta Selasa (4/4/2023).

Dia mengatakan kinerja operasional tambang emas Martabe pada tahun 2022 tetap kuat di tengah kondisi tambang yang semakin menantang. "Implementasi keunggulan operasional menjadi kunci perusahaan untuk mengatasi semua tantangan tersebut, inovasi salah satu kunci bagi kami untuk terus tumbuh," kata dia.

Advertisement

Hal itu dilakukan melalui pembangunan mesin penggiling atau Martabe Mill Capacity Expansion yang rampung pada akhir tahun 2021, sehingga volume penggilingan pada 2022 meningkat signifikan.

Muliady Sutio mengatakan hingga akhir tahun 2022, PT Agincourt Resources (PTAR) telah merehabilitasi lahan seluas 34,6 hektare. Selain itu, tambahan 39 ha lahan akan direhabilitasi pada periode 2022-2026, tersebar di seluruh area tanggul TSF (28 ha) dan berbagai titik eksplorasi (11 ha). "Tahun 2023 juga sebanyak 12.000 benih pohon telah ditanam di sekitar areal tambang dan sebanyak 20.000 benih disebarkan," kata dia.

BACA JUGA Agincourt Resources Komitmen Eksplorasi Emas US$ 12 Juta Per Tahun

Untuk mendukung pengelolaan lingkungan berkelanjutan, PT Agincourt Resources (PTAR) pada tahun ini akan memperkuat

pengelolaan keanekaragaman hayati melalui peningkatan kewajiban pengendalian operasional yang melibatkan tinjauan tim ahli independen.

Pada tahun 2022, kata dia, PT Agincourt Resources (PTAR), mengeluarkan dana sebesar US$ 1,57 juta untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun 2022, 65 perempuan mengisi jajaran manajerial dan dua perempuan mengisi posisi manajemen puncak (komisaris dan direksi). Selain keberagaman, perusahaan juga membuka kesempatan pada masyarakat lokal berkarier di perusahaan. "Pada akhir tahun 2022, sebanyak 75,7% karyawan tambang emas Martabe adalah masyarakat lokal," kata dia.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan