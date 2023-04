Harga Minyak Mentah Stabil, Pasar Cermati Dampak Pengurangan Produksi OPEC

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia relatif stabil pada hari Selasa (4/4/2023). Investor menimbang rencana OPEC+ untuk memangkas produksi minyak dan data ekonomi yang lemah dari Amerika Serikat dan Tiongkok yang dapat menunjukkan penurunan permintaan minyak.

Minyak mentah berjangka Brent stabil pada US$ 84,94 per barel, sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS ditutup 0,4%, lebih tinggi pada US$ 80,71 per barel.

Minyak mentah Brent dan WTI telah melonjak lebih dari 6% pada hari Senin setelah Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya termasuk Rusia, yang secara kolektif dikenal sebagai OPEC+, mengguncang pasar dengan pengumuman pengurangan produksi sukarela sebesar 1,66 juta barel per hari (bpd) dari Mei hingga akhir 2023.

Janji terbaru membawa total volume pemotongan oleh OPEC+ menjadi 3,66 juta barel per hari, termasuk pemotongan 2 juta barel Oktober lalu, setara dengan sekitar 3,7% dari permintaan global.

Pembatasan produksi OPEC+ membuat banyak analis menaikkan perkiraan harga minyak Brent mereka menjadi sekitar US$ 100 per barel pada akhir tahun. Goldman Sachs menaikkan perkiraannya untuk Brent menjadi US$ 95 per barel pada akhir tahun ini, dan menjadi US$ 100 untuk tahun 2024.

Kemerosotan aktivitas manufaktur AS pada bulan Maret ke level terendah dalam hampir tiga tahun dan aktivitas manufaktur yang lemah di Tiongkok bulan lalu telah menimbulkan kekhawatiran tentang permintaan minyak.

Investor juga khawatir tentang biaya yang lebih tinggi untuk bisnis dan konsumen, meningkatkan kekhawatiran pukulan inflasi terhadap ekonomi dunia dari kenaikan harga minyak akan mengakibatkan kenaikan suku bunga lebih lanjut.

