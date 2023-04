Bursa Asia Bergerak Mixed, Selandia Baru Naikkan Suku Bunga

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia-Pasifik bergerak beragam pada hari Rabu (5/4/2023) dipengaruhi data ketenagakerjaan AS yang tidak sesuai harapan, kenaikan suku bunga acuan Selandia Baru dan pertumbuhan sektor jasa Jepang.

S&P/ASX 200 turun 0,06%, Nikkei Tokyo turun 1,25%, Kospi naik 0,21%, Hang Seng Hong Kong turun 0,66%, dan indeks komposit Shanghai naik 0,49%.

Bank sentral Selandia Baru menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%, dengan dolar Selandia Baru menguat hampir 0,9% setelah keputusan tersebut.

Sektor jasa Jepang terus berkembang pada bulan Maret, menurut survei swasta dari au Jibun Bank. Indeks manajer pembelian jasa (PMI Services) naik menjadi 55, dari 54 pada Februari dan menandai ekspansi ketujuh bulan berturut-turut.

Harga minyak sedikit berubah dalam perdagangan yang berombak pada hari Selasa karena investor menimbang rencana OPEC+ untuk memangkas lebih banyak produksi terhadap data ekonomi yang lemah dari Amerika Serikat dan Tiongkok yang dapat menunjukkan penurunan permintaan minyak.

Minyak mentah berjangka Brent menetap 1 sen lebih tinggi pada $84,94 per barel, sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS ditutup 29 sen, atau 0,4%, lebih tinggi pada $80,71 per barel.

Jumlah lowongan pekerjaan AS anjlok di bulan Februari. Posisi yang tersedia turun menjadi 9,93 juta untuk bulan Februari, turun lebih dari 600.000 dari Januari dan jauh di bawah perkiraan FactSet sebesar 10,4 juta, menurut laporan Departemen Tenaga Kerja Selasa.

Dow turun 198,77 poin, atau 0,59% menjadi 33.402,38. S&P 500 turun 0,58% untuk mengakhiri sesi di 4.100,60. Kedua indeks akhirnya melemah setelah menguat empat hari beruntun. Nasdaq Composite turun 0,52% ke 12.126,33.

