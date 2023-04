April Adalah Bulan Baik bagi Bitcoin

Jakarta, Beritasatu.com – Secara historis, bulan April adalah bulan yang baik untuk bitcoin. Bitcoin telah naik dalam enam dari 10 April terakhir, menghasilkan kenaikan rata-rata 17%, menurut data dari Matrixport.

Berdasarkan data dari Coinmarketcap, Rabu pagi (5/4/2023) pukul 08.28 WIB, kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, Bitcoin (BTC) naik 2,86% dalam 24 jam terakhir. Saat ini, harga Bitcoin berada di level US$ 28.634,39 per koin atau setara Rp 422,53 juta (kurs, Rp 14.995).

Hal serupa juga terjadi pada Ethereum (ETH) juga menguat pagi ini. ETH terkerek 5,59% dalam sehari terakhir. Dengan begitu, saat ini ETH berada di level US$ 1.914,66 per koin. Binance coin (BNB) menguat dalam 24 jam sebesar 1,26%. Hal itu membuat BNB dibanderol dengan harga US$ 313,65 per koin.

Dikutip dari CoinDesk, total kapitalisasi pasar untuk semua mata uang kripto telah naik ke level tertinggi sejak Juni 2022, dibantu oleh kenaikan besar-besaran 70% bitcoin (BTC) di awal tahun ini.

Kapitalisasi pasar untuk aset digital telah meningkat menjadi US$ 1,19 triliun, naik dari US$ 800 miliar pada awal tahun 2023.

