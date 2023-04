Harga Emas Antam Tembus Rp 1.083.000, Ini Penyebabnya

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas dunia dan Antam hari ini, Rabu (5/4/2023) menguat di tengah kekhawatiran atas melambatnya pertumbuhan ekonomi AS.

Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk pada perdagangan hari ini naik Rp 10.000 menjadi Rp 1.083.000 per gram. Harga pembelian kembali atau buyback emas juga naik Rp 13.000 ke Rp 973.000 per gram.

Kontrak emas untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, melonjak 37,80 dolar AS atau 1,89 persen menjadi ditutup pada 2.038,20 dolar AS per ounce, setelah menyentuh level tertinggi sesi di 2.043,40 dolar AS dan terendah di 1.994,00 dolar AS.

Emas berjangka terangkat 14,20 dolar AS atau 0,71 persen menjadi 2.000,40 dolar AS pada Senin (3/4/2023), setelah tergelincir 11,50 dolar AS atau 0,58 persen menjadi 1.986,20 dolar AS pada Jumat (31/3/2023), setelah terangkat 13,20 dolar AS atau 0,67 persen menjadi 1.997,70 dolar AS pada Kamis (30/3/2023).

Dolar AS melemah pada perdagangan Selasa (4/4/2023) karena data AS terbaru memicu kekhawatiran atas perlambatan ekonomi, dengan indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya turun 0,5 persen menjadi 101,5858.

Data ekonomi yang dirilis pada Selasa (4/4/2023) lebih lanjut mendukung emas. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa lowongan pekerjaan AS turun dari 10,6 juta pada Januari menjadi 9,9 juta pada Februari, paling sedikit sejak Mei 2021 dan tanda bahwa pasar tenaga kerja mungkin mulai mendingin.

Adapun harga emas Antam adalah sebagai berikut:

- Harga emas 0,5 gram: Rp 591.500

- Harga emas 1 gram: Rp 1.083.000

- Harga emas 2 gram: Rp 2.106.000

- Harga emas 3 gram: Rp 3.134.000

- Harga emas 5 gram: Rp 5.190.000

- Harga emas 10 gram: Rp 10.325.000

- Harga emas 25 gram: Rp 25.687.000

- Harga emas 50 gram: Rp 51.295.000

- Harga emas 100 gram: Rp 102.512.000

- Harga emas 250 gram: Rp 256.015.000

- Harga emas 500 gram: Rp 511.820.000

- Harga emas 1.000 gram: Rp 1.023.600.000

