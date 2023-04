Baby Powder Sebabkan Kanker, Johnson & Johnson Bayar Ganti Rugi US$ 8,9 M

New York, Beritasatu.com - Johnson & Johnson pada hari Selasa (4/4/2023) waktu setempat mengatakan akan membayar ganti rugi US$ 8,9 miliar selama 25 tahun ke depan untuk menyelesaikan tuduhan bahwa produk bedak bayinya menyebabkan kanker.

Perusahaan mengumumkan penyelesaian yang diusulkan dalam pengajuan sekuritas. Anak perusahaan J&J, LTL Management, juga mengajukan kembali perlindungan kebangkrutan Bab 11 setelah upaya pertamanya digagalkan, kata keterbukaan informasi tersebut.

Lebih dari 60.000 penggugat telah berkomitmen untuk mendukung resolusi ganti rugi yang diusulkan.

BACA JUGA Johnson & Johnson Akan Hentikan Penjualan Global Bedak Bayi

Advertisement

“Menyelesaikan masalah ini melalui rencana reorganisasi...memungkinkan penggugat untuk mendapatkan kompensasi secara tepat waktu, dan memungkinkan Perusahaan untuk tetap fokus pada komitmen kami untuk memberikan dampak kesehatan yang mendalam dan positif bagi umat manusia,” kata Erik Haas, wakil presiden litigasi J&J di seluruh dunia, dalam sebuah pernyataan.

Meski setuju membayar ganti rugi, J&J masih menolak tuduhan bedaknya menyebabkan kanker.

“Perusahaan terus percaya bahwa klaim ini palsu dan kurang ilmiah,” tambah Haas.

Perusahaan mengakhiri penjualan bedak bayi berbasis bedaknya secara global tahun ini setelah menghadapi ribuan tuntutan hukum dari pelanggan yang mengklaim produk bedaknya menyebabkan kanker karena kontaminasi asbes karsinogen.

J&J melepaskan manajemen LTL pada Oktober 2021 dalam upaya untuk mengurangi kerugiannya dari litigasi dan ganti rugi.

Pada tahun 2016, juri negara bagian Missouri memerintahkan J&J untuk membayar ganti rugi sebesar US$ 72 juta kepada keluarga seorang wanita yang kematiannya akibat kanker ovarium terkait dengan penggunaan produk kewanitaan Baby Powder and Shower to Shower perusahaan selama beberapa dekade.

Setahun kemudian, juri AS memerintahkan J&J untuk membayar US$ 417 juta kepada seorang wanita yang mengaku menderita kanker ovarium stadium akhir setelah menggunakan produk berbasis bedak dari perusahaan tersebut.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan