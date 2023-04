AXA Financial Indonesia Rilis Unit Link Sesuai SEOJK PAYDI

Presiden Direktur AXA Financial Indonesia Niharika Yadav (kiri) dan Chief of Proposition and Alternate Distribution AXA Financial Indonesia Yudhistira Dharmawata (kanan) di acara peluncuran asuransi jiwa unit link AXA Link Protector, di Jakarta, Rabu, 5 April 2023. (Prisma Ardianto/Investor Daily)