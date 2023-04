Targetkan Kemiskinan Ekstrem 0%, Bappenas Lakukan Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan untuk mencapai target kemiskinan ekstrem 0%, perlu mengentaskan maksimum 5,6 juta orang di tahun 2024. Hal ini menjadi tantangan cukup berat, oleh karena itu harus dicapai dengan perbaikan data secara total dan integrasi program yang disertai pemberdayaan ekonomi masif.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan jika dilihat dalam beberapa tahun terakhir terjadi perlambatan penurunan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2021 persentase penduduk miskin mencapai 10,14%, lalu menurun jadi 9,71% pada September 2021. Angka ini menurun jadi 9,54% pada Maret 2022, dan kemiskinan meningkat 9,57% pada September 2022.

“Penurunan kemiskinan melambat dan ini ada beberapa cara berhitung karena berdasarkan PPP (Purchasing Power Parity) dengan angka US$ 1,9 dan US$ 2,15. Jadi kalau kita pakai angka US$ 2,15 target kemiskinan ekstrem yang sekarang di angka 3,2%, kita mungkin hanya bisa menurunkan di 2,5%. Namun kalau kita pakai US$ 1,9, bisa di angka 1,2%. Kita berusaha untuk 0% tetapi Bank Dunia mendorong kita menggunakan multi-dimensi indikator,” ucap Suharso saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Dia mengatakan perlindungan sosial masih terfragmentasi proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial dalam baseline RPJMN 2020-2024 sebesar 83,61%. Tahun 2022 sudah tercapai 91,77% dan target tahun 2024 sebesar 98%.

Catatan Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan sasaran pembangunan 2020-2024 skenario rata-rata pertumbuhan 6% per tahun. Dengan perincian tingkat inflasi kita harapkan pada akhir RPJMN 2,7%, pertumbuhan investasi 6,6% sampai 7%, pertumbuhan ekspor non-migas 7,4% , share industri pengolahan 21%, pertumbuhan industri pengolahan non-migas 6,6% sampai 7% 2020-2024, defisit transaksi berjalan 1,7% PDB 2024, rasio pajak 10,7% sampai 12,3% PDB, tingkat kemiskinan 6% sampai 7%, tingkat pengangguran terbuka 3,6% sampai 4,3%, rasio gini 0,360 sampai 0,374, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,54 , penurunan emisi GRK 27,3%, menuju target 29% di 2030 (Paris Agreement).

“Kita sama-sama mengetahui bahwa kita mengalami tekanan pandemi tidak sendiri, hampir semua negara-negara di dunia mengakibatkan terjadi pengerutan pertumbuhan ekonomi,” kata Suharso.

