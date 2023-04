Harga Minyak Mentah Dunia Terpantau Stabil di Kisaran US$ 80

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah relatif stabil pada hari Rabu (5/4/2023). Lifting stok minyak mentah dan bahan bakar AS lebih besar dari perkiraan, mengimbangi ekspektasi penurunan persediaan minyak mentah AS dan rencana produsen OPEC+ untuk mengurangi produksi.

Minyak mentah Brent berjangka ditutup naik 5 sen, atau 0,1%, menjadi US$ 84,99 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate berakhir 10 sen, atau 0,1%, lebih rendah pada US$ 80,61 per barel.

Persediaan minyak mentah AS turun 3,7 juta barel pekan lalu, sekitar 1,5 juta barel lebih banyak dari perkiraan, menurut data pemerintah. Stok bensin dan minyak sulingan juga turun lebih dari yang diperkirakan, turun masing-masing sebesar 4,1 juta barel dan 3,6 juta barel.

Harga melonjak lebih dari 6% pada hari Senin setelah Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya termasuk Rusia, yang secara kolektif dikenal sebagai OPEC+, menjanjikan pengurangan produksi sukarela 1,6 juta barel per hari.

Data menunjukkan kondisi ekonomi yang mendingin membebani permintaan minyak mentah dan bahan bakar yang lebih tinggi.

Lowongan pekerjaan AS pada bulan Februari turun ke level terendah dalam hampir dua tahun, menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja sedang mendingin.

Pedagang akan mencari petunjuk tentang tren ekonomi yang lebih luas dari data non-farm payrolls AS yang akan dirilis minggu ini, karena data ekonomi yang lemah dari AS dan Tiongkok meningkatkan kekhawatiran permintaan.

