IHSG Masih Rawan Koreksi Hari Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Menurut MNC Sekuritas, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini, Kamis (6/4/2023), masih cenderung terkoreksi dengan kisaran support: 6.704, 6.587 dan resistance: 6.890, 6.923

IHSG ditutup terkoreksi 0,2% ke 6.819 disertai dengan munculnya volume penjualan pada perdagangan kemarin (5/4/2023). Selama IHSG masih belum mampu menembus 6.868 sebagai resistancenya, maka posisi IHSG saat ini masih cenderung terkoreksi untuk menguji rentang area 6.667-6.744.

Rekomendasi saham MNC Sekuritas hari ini adalah:

AGII - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 1,905-1,975

Target Price: 2,100, 2,250

Stoploss: below 1,850

APLN - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 132-134

Target Price: 143, 156

Stoploss: below 124

LSIP - Spec Buy

Spec Buy: 1,000-1,010

Target Price: 1,045, 1075

Stoploss: below 985

ANTM - Sell on Strength

Sell on Strength: 2,120-2,170

