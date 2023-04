Harga Minyak Catat Kenaikan Mingguan Ketiga Setelah Pemotongan OPEC+

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak turun tipis pada Kamis (6/4/2023), tetapi membukukan kenaikan mingguan ketiga karena pasar mempertimbangkan pengurangan produksi OPEC+ dan penurunan persediaan minyak AS menyusul kekhawatiran prospek ekonomi global.

Minyak mentah Brent turun 13 sen, atau 0,2%, menjadi US$ 84,86 per barel dan minyak mentah West Texas Intermediate AS ditutup melemah 14 sen, atau 0,2%, jadi US$ 80,47. Tidak akan ada perdagangan pada hari libur Jumat Agung.

Kedua acuan harga minyak melonjak lebih 6% minggu ini setelah OPEC+ termasuk Rusia, mengejutkan pasar pada Minggu dengan janji pengurangan produksi.

"Hedge fund telah membeli minyak mentah sepanjang minggu," kata Wakil Presiden Perdagangan BOK Financial Dennis Kissler dikutip CNBC International.

Minyak mendapat dukungan karena penurunan tajam stok AS minggu lalu. Persediaan bensin dan sulingan juga menurun, mengisyaratkan meningkatnya permintaan.

Perusahaan energi AS juga memangkas jumlah rig minyak untuk pekan kedua berturut-turut. Jumlah rig, indikator awal produksi masa depan, turun dua menjadi 590, data Baker Hughes menunjukkan.

Membatasi kenaikan, data pasar tenaga kerja AS menunjukkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan perlambatan sektor jasa AS.

