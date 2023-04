Harga Emas Catat Kenaikan Mingguan karena Kekhawatiran Ekonomi

Chicago, Beritasatu.com- Harga emas memangkas beberapa kenaikan pada Kamis (6/4/2023) menjelang laporan pekerjaan utama AS. Namun harga emas masih berada di jalur kenaikan mingguan karena kekhawatiran perlambatan ekonomi AS.

Emas di pasar spot turun 0,7% menjadi US$ 2.006,45 per ons, dan emas berjangka AS pengiriman Juni melemah 0,7% pada US$ 2.022.

BACA JUGA Harga Emas Antam Tembus Rp 1.083.000, Ini Penyebabnya

Dikutip CNBC International, emas telah naik lebih 2% sepanjang minggu ini, melampaui level psikologis US$ 2.000, karena harga minyak melonjak setelah pengurangan produksi OPEC+. Sementara data menunjukkan sektor jasa AS lebih lambat dan lowongan pekerjaan lebih sedikit.

Advertisement

Fakor lain yang mendukung harga emas minggu ini, adalah indeks dolar melayang di sekitar posisi terendah 2 bulan. Sementara imbal hasil Treasury mencapai titik terendah 7 bulan.

Emas dipandang sebagai lindung nilai inflasi, tetapi suku bunga yang lebih rendah mengurangi biaya peluang memegang emas batangan dengan hasil nol.

"The Fed harus tetap menaikkan suku bunga untuk menurunkan inflasi, sementara pasar tenaga kerja tetap kuat," kata Presiden Fed St. Louis James Bullard.

Trader sedang menunggu laporan pekerjaan AS pada Jumat (7/4/2023).

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan