Catat! Ini Investasi Reksa Dana Terbaik dalam 5 Tahun Terakhir

Jakarta, Beritasatu.com - Investasi masih dianggap sesuatu hal penting dilakukan untuk meningkatkan aset yang dimiliki dan memenuhi kebutuhan keuangan di masa yang akan datang.

Menurut orang terkaya nomor 6 di dunia pada tahun 2021 versi Majalah Forbes, yakni Warren Buffet, berinvestasi di reksa dana indeks merupakan cara terbaik untuk membuat aset terus bertumbuh. Dikenal sebagai “Buku Panduan Hidup” bagi para investor, Warren Buffet merupakan salah satu investor tersukses yang populer di dunia.

Berdasarkan pengakuannya, ia menyarankan untuk berinvestasi di reksa dana indeks karena biayanya rendah, minim risiko dan tidak ada market timing atau pengaruh keputusan memilih saham secara individual.

Umumnya, reksa dana indeks meniru portofolio indeks acuannya baik saham maupun obligasi, disamping itu imbal hasil yang dimiliki juga dapat sama persis dengan indeks acuannya. Dengan berinvestasi di reksa dana indeks secara rutin, Warren Buffet meyakini bahwa investor pemula sekalipun mampu mengalahkan kinerja investor profesional.

Disamping itu, reksa dana yang didesain pasif ini juga akan membuat investasi keuangan menjadi lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat luas, serta tidak memerlukan banyak bantuan dari manajer investasi dalam mengelolanya.

Demi memberikan produk reksa dana unggulan bagi para investor, Majalah Investor dan Infovesta memberikan penghargaan kepada reksa dana yang mampu memberikan kinerja terbaik di pasar modal. Pemeringkatan dan penilaian terhadap produk-produk reksa dana tersebut dikategorikan menjadi beberapa kelompok.

Disamping itu, penilaian terhadap imbal hasil (return) juga menjadi salah satu pertimbangan penting. Kinerja reksa dana akan diperingkat dengan berdasar pada Risk Adjusted Return (RAR) dan terdapat juga kriteria pertumbuhan unit penyertaan.

Dalam pemeringkatan tersebut, Avrist Asset Management berhasil meraih penghargaan bergengsi "Reksa Dana Terbaik 2023" untuk produk Avrist IDX30 dalam kategori Reksa Dana Indeks & ETF Pasif, Periode 5 Tahun.

Avrist IDX30 adalah reksa dana indeks saham yang mencerminkan kinerja indeks IDX30 yang terdiri dari 30 saham dengan likuiditas dan aktivitas perdagangan tertinggi di Bursa Efek Indonesia dengan fundamental perusahaan yang bisa dikatakan baik.

"Kami sangat bangga menerima penghargaan bergengsi dari Majalah Investor & Infovesta ini," kata Cholis Baidowi, CEO Avrist Asset Management di Jakarta.

Disamping itu, melansir dari website resmi www.avrist-am.com, melalui kampanye #SayaPilihAvrist, Avrist Asset Management memberikan bonus perlindungan asuransi jiwa hanya dengan melakukan pembelian pada reksa dana Avrist IDX30 sebesar 10 juta rupiah, guna mendorong minat investor untuk berinvestasi rutin pada produk Avrist IDX30.

Tidak hanya Avrist IDX30, produk Avrist Ada Kas Mutiara juga mendapatkan penghargaan dalam kategori Reksa Dana Pasar Uang, Periode 5 Tahun dengan Aset di atas Rp 10 Miliar - Rp 100 Miliar.

"Ini adalah bukti dari kerja keras dan dedikasi Avrist Asset Management, sesuai dengan visi kami yaitu advancing life through the best investment solutions," tutup Cholis.

