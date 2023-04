Bukan Tesla atau Google, Ini 10 Perusahaan Terbaik untuk Bekerja

New York, Beritasatu.com - Fortune merilis daftar perusahaan terbaik untuk bekerja pada tahun 2023. Perusahaan teknologi Cisco Systems menduduki peringkat pertama daftar tersebut.

"Cisco terus bekerja untuk meningkatkan keragaman tenaga kerja. Perusahaan meningkatkan jumlah karyawan Afrika-Amerika atau Kulit Hitam secara keseluruhan dari 5,9% pada tahun fiskal 2020 menjadi 10% pada 2022. Sejak tahun 2000, perusahaan telah mencapai peningkatan sebesar 60% pada karyawan Afrika-Amerika dan Kulit Hitam di tingkat pemula melalui peran manajer, dan peningkatan perwakilan sebesar 94% di tingkat direktur. Jumlah karyawan Afrika-Amerika dan Kulit Hitam dalam jajaran wakil presiden dan C-suite bertambah sebesar 160% selama tahun fiskal terakhir," kata Reporter Senior Fortune Megan Leonhardt, baru-baru ini.

Data yang dikumpulkan oleh Great Place to Work didasarkan pada tanggapan survei dari lebih dari 1,3 juta pekerja di AS. Great Place to Work kemudian mengukur perbedaan respons survei di seluruh "grup demografis dan peran dalam setiap organisasi untuk menilai kualitas dan konsistensi pengalaman karyawan".

"Perusahaan terbaik menciptakan pengalaman kerja yang luar biasa bukan hanya untuk manajemen, tetapi juga untuk karyawan paruh waktu mereka di garis depan, bagi mereka yang baru bergabung dan mereka yang telah menghabiskan seluruh karir mereka di sana, untuk setiap ras dan etnis, jenis kelamin, atau demografi lainnya dalam organisasi," tulis Fortune.

Agar memenuhi syarat untuk daftar, pemberi kerja harus memiliki setidaknya 1.000 karyawan di AS dan tidak boleh merupakan agen pemerintah.

Ini adalah tahun ketiga berturut-turut Cisco Systems dinobatkan sebagai perusahaan teratas untuk bekerja. Hilton berada di urutan kedua untuk tahun kedua berturut-turut dan American Express melonjak dari No. 8 ke No. 3.

Berikut adalah Fortune's Top 10 'Best Companies to Work For' 2023

1. Cisco Systems

2. Hilton

3. American Express

4. Wegmans Food Markets

5. Accenture

6. Nvidia

7. Atlassian

8. Salesforce

9. Comcast

10. Marriott International

The 2023 Fortune 100 Best Companies to Work For, dalam angka:

1. Sebanyak 96 dari 100 perusahaan terbaik menyediakan opsi kerja jarak jauh

2. 17 perusahaan menanggung 100% dari premi perawatan kesehatan karyawan

3. 22 perusahaan menawarkan sesi kesehatan mental gratis dalam jumlah tak terbatas kepada karyawan mereka

4. 47% karyawan baru Atlassian berdomisili dalam jarak lebih dari dua jam dari kantor

5. Wegmans telah memberikan US$ 135 juta dalam bentuk beasiswa kepada lebih dari 44.000 karyawan sejak tahun 1984

6. 109.349: Jumlah posisi terbuka saat ini di 100 Perusahaan Terbaik untuk Bekerja

