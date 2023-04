Tutup Program Akselerator D2C Gelombang Pertama, Kinovation Gelar Demo Day

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah menyelesaikan program bootcamp intensif pada Maret 2023, Kinovation, program akselerator dari PT Kino Indonesia Tbk (KINO) untuk startup yakni direct-to-consumer (D2C) akan menyelenggarakan Demo Day pada 6 April 2023. Kegiatan ini sebagai penutup rangkaian program akselerator gelombang pertama.

Demo Day akan menghadirkan 10 startup terpilih untuk mempresentasikan produk mereka di hadapan sejumlah pemain industri, termasuk investor modal ventura. Perusahaan rintisan tersebut adalah Acaii Tea, Cahaya Naturals, Dendeng Kukuruyuk, Goli Birdnest, Lean Lab, Made for Makeup, Oh Ma Grain, Pede Everyday, Ruhee Diary, dan Tisoo.

“Harapan kami, setelah mengikuti bootcamp dan demo day, startup terpilih memiliki pemahaman yang lebih dalam akan strategi consumer business, serta memiliki jejaring bisnis yang jauh lebih luas dan kuat,” ujar CEO Kino Indonesia Sidharta Oetama, Minggu (9/4/2023).

Dia berharap, pertemuan dan perkenalan dengan para investor dari perusahaan modal ventura dapat membuka peluang investasi bagi peserta akselerator nantinya.

Manajemen menginformasikan, selama mengikuti program bootcamp, peserta berkesempatan mendapatkan sesi mentoring one on one. Sekaligus lokakarya (workshop) dengan pemain industri dari berbagai sektor termasuk e-commerce, ritel, serta media digital dan teknologi.

“Di antaranya Google, Meta, Kearney Indonesia, UBS, Gojek, Tokopedia, PT Pos Indonesia, dan masih banyak lagi,” sambung Sidharta.

Dia menyebutkan, fokus untuk akselerator gelombang kedua masih seputar D2C brand dengan nilai environment, social, and governance (ESG).

“Kami sangat senang melihat ketekunan serta komitmen dari peserta batch pertama yang tidak hanya memperhatikan nilai finansial. Namun juga peduli akan keberlanjutan sosial dan lingkungan dalam menjalankan bisnis mereka. Kami akan melanjutkan semangat ini di program-program berikutnya,” lanjut Sidharta.

