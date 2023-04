IHSG Rawan Koreksi, ELSA dan PGAS Bisa Jadi Pilihan Trading Hari Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih rawan terkoreksi pada perdagangan hari ini, Senin (10/4/2023), dengan kisaran support: 6.781, 6.704 dan resistance: 6.890, 6.923

IHSG kembali ditutup terkoreksi 0,4% ke 6,792 dan disertai dengan meningkatnya volume penjualan, selain itu koreksi dari IHSG pun mampu menembus MA60. Posisi IHSG saat ini masih rawan untuk melanjutkan koreksinya kembali. Koreksi tersebut akan lebih terkonfirmasi apabila IHSG menembus 6,781 sebagai support terdekatnya, di mana hal tersebut akan membawa IHSG ke level 6,667-6,744.

Rekomendasi saham hari ini adalah:

BBTN - Spec Buy

Spec Buy: 1,220-1,235

Target Price: 1,330, 1,430

Stoploss: below 1,215

ELSA - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 300-308

Target Price: 322, 346

Stoploss: below 292

PGAS - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 1,280-1,320

Target Price: 1,425, 1,560

Stoploss: below 1,260

SIDO - Sell on Strength

Sell on Strength: 835-850

