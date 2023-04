Mantan Wakil Ketua OJK Rahmat Waluyanto Tutup Usia

Jakarta, Beritasatu.com - Rahmat Waluyanto, mantan Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2012-2017, meninggal dunia dalam usia 66 tahun.

Menurut informasi yang diterima Beritasatu.com, Senin (10/4/2023), Rahmat Waluyo meninggal dunia pada pukul 01.22 di RS Dustira Cimahi.

Almarhum disemayamkan di Rumah Duka RSPAD Gatot Subroto ruang B dan rencanaanya akan dimakamkan di San Diego Hills Memorial Park, Karawang, besok pagi, Selasa (11/4/2023).

Setelah memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1983, Rahmat Waluyanto melanjutkan studinya dan meraih gelar Master of Business Administration dari University of Denver pada tahun 1992. Pada 1997, dia meraih gelar Doctor of Philosophy (PhD) dari University of Birmingham.

Selama menjabat sebagai Wakil Ketua OJK 2012-2018, dia bertanggung jawab sebagai Ketua Dewan Komite Etik, Departemen Hukum, SDM, Logistik, Keuangan, OJK Institute, Organisasi dan IT.

Rahmat mengawali kariernya sebagai Staf Direktorat Pengawasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 1985-1988. Sebelum di OJK, Rahmat adalah pejabat di Kementerian Keuangan sejak tahun 2000. Dia adalah Direktur Jenderal di Ditjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan dari November 2006 sampai dengan Juni 2012.

Rahmat pernah menjadi anggota dari Asosiasi Komite Audit Indonesia 2004. Dia juga pernah menjabat sebagai Komisaris PT PLN (Persero) pada 2007. Rahmat juga menjabat sebagai Deputi Gubernur di International Monetary Fund (IMF) sejak 2008.

