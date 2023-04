Bursa Asia Dibuka Bervariasi, Investor Tunggu Data Ekonomi AS dan Tiongkok

Jakarta, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka bervariasi pada awal perdagangan hari ini, Senin (10/4/2023), setelah libur panjang merayaklan Paskah.

Nikkei 225 Jepang menguat 0,34%, Topix Jepang naik 0,53%. Kospi Korea Selatan naik 1,04%, dan indeks Kosdaq juga naik 0,26%. Di Tiongkok daratan, Shanghai Composite turun 0,23%, sedangkan Shenzhen turun 0,28%.

Pasar Australia dan Hong Kong tetap tutup karena libur Paskah selama empat hari hingga Senin.

India akan merilis angka defisit fiskal untuk bulan Maret, serta data perdagangan bulan Maret, sementara penjualan ritel India untuk bulan Februari juga akan dirilis.

Pekan lalu, Wall Street mengakhiri minggu perdagangan singkat pada hari Kamis dengan ketiga indeks utama membukukan keuntungan.

S&P 500 naik 0,36%, sementara Nasdaq Composite yang padat teknologi mencatat kenaikan 0,76%, Dow Jones Industrial Average naik tipis 2,57 poin.

Minggu in, investor akan melihat data ekonomi utama dari AS dan Tiongkok, seperti rilis indeks harga konsumen AS pada hari Rabu, dengan data Refinitiv memperkirakan bahwa inflasi diperkirakan akan mencapai 5,2% secara tahunan, lebih rendah dari angka Februari sebesar 6%.

Tiongkok dan India juga akan merilis angka inflasi mereka masing-masing untuk bulan Maret pada hari Selasa dan Rabu, sementara keputusan suku bunga bank sentral Korea Selatan akan dirilis pada hari Selasa.

Di Asia Tenggara, Filipina akan merilis neraca perdagangannya untuk bulan Februari, sementara Singapura akan mengakhiri minggu ini dengan estimasi PDB kilat untuk kuartal pertama tahun 2023.

