Harga Emas Antam Hari Ini Turun Tipis

Jakarta, Beritasatu.com- Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk hari ini, Senin (10/4/2023) melemah Rp 2.000 menjadi Rp 1.072.000 per gram.

Harga pembelian kembali atau buyback emas juga turun Rp 2.000 ke Rp 964.000 per gram.

Kontrak emas untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, turun 1,09% persen menjadi 2004,4 dolar AS per ounce, setelah menyentuh level tertinggi sesi di 2.021,45 dolar AS dan terendah di 2.004,25 dolar AS.

Dolar AS melemah pada perdagangan Selasa (4/4/2023) karena data AS terbaru memicu kekhawatiran atas perlambatan ekonomi, dengan indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya turun 0,5 persen menjadi 101,5858.

Adapun harga emas Antam adalah sebagai berikut:

- Harga emas 0,5 gram: Rp 586.000

- Harga emas 1 gram: Rp 1.072.000

- Harga emas 2 gram: Rp 2.084.000

- Harga emas 3 gram: Rp 3.101.000

- Harga emas 5 gram: Rp 5.135.000

- Harga emas 10 gram: Rp 10.215.000

- Harga emas 25 gram: Rp 25.412.000

- Harga emas 50 gram: Rp 50.745.000

- Harga emas 100 gram: Rp 101.412.000

- Harga emas 250 gram: Rp 253.265.000

- Harga emas 500 gram: Rp 506.320.000

- Harga emas 1.000 gram: Rp 1.012.600.000

