Pantau Harga Pangan di Pasar Cepogo Boyolali, Jokowi: Turun Semua

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut harga bahan pokok di Pasar Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah, terpantau turun jelang Hari Raya Idulfitri. Jokowi mencontohkan, harga cabai rawit berada di angka Rp 20.000 per kilogram setelah sebelumnya mencapai harga Rp 80.000 hingga Rp 90.000 per kilogram. Harga telur juga turun, dari semula di atas Rp 30.000 per kilogram, menjadi Rp 25.000. Kemudian bawang putih dihargai Rp 25.000 per kilogram dan daging ayam dijual Rp 32.000 per kilogram

"Turun semua, karena pasokan produksinya banyak sehingga menyebabkan harga turun," kata Jokowi usai mengecek ketersediaan bahan pokok di Pasar Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (10/4/2023).

Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Jokowi memaparkan, turunnya harga bahan pokok disebabkan oleh melimpahnya pasokan. 2 minggu jelang Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah, ia berharap harga bahan pokok akan cenderung stabil atau terus turun, sehingga masyarakat tidak merasakan dampak kenaikan harga.

"Ini kan tinggal 2 minggu, Inshaallah turun terus," ujar Jokowi.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut turunnya harga bahan pokok jelang Idulfitri ini merupakan yang pertama kali terjadi dalam sejarah. Zulkifli memastikan apabila terdeteksi ada harga bahan pokok yang naik, pihaknya akan menurunkan tim satgas untuk mendistribusikan pasokan lebih banyak ke daerah tersebut agar harga dapat turun kembali.

"Alhamdulillah, jelang Lebaran ini harga turun, baru pertama kali," kata Zulkifli.

