Pluang Dukung Penguatan Regulasi Pengelolaan Aset Kripto

(Ki-Ka) Director of External Affairs Pluang, Wilson Andrew sebagai Moderator dalam acara “At the Table - Blockchain in Financial Services” 7 Maret 2023, bersama Ekonom Senior Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Eva Rosediana Lase, Kepala Bagian Pemantauan Perusahaan Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Eka Rizanoordibyo dan Koordinator Bidang Perumusan Perundang Undangan dan Pelayanan Hukum Bappebti Yovian Andri. (Dok. Pluang)