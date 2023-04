Cadangan Devisa Diprediksi Capai US$ 155 Miliar hingga Akhir 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Faisal Rachman mengatakan langkah pemerintah dalam menjalankan hilirisasi sumber daya alam dapat menarik lebih banyak aliran investasi langsung ke Indonesia. Secara keseluruhan, kondisi cadangan devisa dinilai tetap memadai di kisaran US$ 135 miliar sampai US$ 155 milir di akhir tahun 2023.

“Berkat penurunan harga komoditas yang lebih bertahap dan implementasi instrumen DHE Forex TD yang lebih mudah, kami merevisi perkiraan cadangan devisa kami menjadi sekitar US$ 135 miliar sampai 155 miliar pada akhir tahun 2023. Angka ini lebih tinggi dari tahun 2022 yang sebesar US$ 137,2 miliar,” tutur Faisal dikutip Investor Daily, Senin (10/4/2023).

Kondisi cadangan devisa ini akan mendukung nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat pada periode ketidakpastian global yang tinggi. Faisal memperkirakan nilai tukar rupiah di sekitar Rp 15.285 per US$ pada akhir tahun 2023 dengan rata-rata sekitar Rp 15.220 per US$ pada tahun 2023 .

“Kami masih mengantisipasi kenaikan FFR pada 23 Mei dan aksi tunggu dan lihat investor di tengah tahun politik Indonesia, terutama pada paruh kedua tahun 2023,” kata Faisal.

Dia mengatakan langkah pemerintah dan Bank Indonesia menahan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE), termasuk instrumen Bank Indonesia berupa term deposit (TD) valas dari DHE, juga dapat mencegah keluarnya modal asing . Pada Maret 2023, terdapat penempatan sekitar US$ 294,75 juta, sebagian besar dalam tenor satu bulan, pada instrumen DHE Forex TD yang difasilitasi di BI.

“Hingga 6 April 2023, terdapat penempatan sebesar US$ 69,25 juta, dengan kecenderungan bergeser ke tenor yang lebih panjang,” tutur dia.

