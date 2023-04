Pemerintah Upayakan Bunga Pinjaman untuk Kereta Cepat Capai 2%

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah Indonesia akan mengupayakan agar ada penurunan bunga hingga menjadi 2% terhadap pinjaman untuk pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta Bandung. Saat ini pihak China Development Bank memberikan pinjaman US$ 560 juta dengan bunga sebesar 3,4%.

“Maunya kita 2%, tetapi gak mungkin semua tercapai karena kalau kamu pinjam ke luar juga bunganya bisa 6%. Kalau kita dapat 3,4%, we are doing okay, walaupun tidak ok ok banget,” ucap Luhut dalam konferensi pers di kantor Kemenko Marves, Jakarta, Senin (10/4/2023).

Pinjaman dari China Development Bank berlangsung dengan tenor 30 tahun. Luhut mengatakan dalam pelaksanaan pinjaman tersebut, Indonesia menugaskan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sebagai penjamin. Namun pemerintah Tiongkok menginginkan agar skema penjaminan dijalankan langsung lewat APBN Indonesia.

“Jadi dari PT PII ini struktur baru yang dibuat pemerintah sejak tahun 2018, itu saja masalahnya. Tetapi kalau dia mau dari APBN, dia akan mengalami proses panjang. Kami sudah ingatkan, jadi mereka masih pikir-pikir,” ujarnya.

Luhut mengatakan nantinya jalur Kereta Api Cepat Jakarta Bandung akan mencapai 304 kilometer. Kereta Api Cepat Jakarta Bandung akan melintas dari Stasiun Halim Jakarta Timur hingga Stasiun Tegalluar di Bandung bagian timur.

“Saya sudah pergi meletakan rel yang terakhir, 304 kilometer rel ini sudah selesai. Trial akan dimulai Mei 2023, kami harapkan Mei akhir paling lambat sudah mulai digunakan,” kata Luhut.

